想田和弘さんも絶賛！『武器としての非暴力　日常からはじめる抵抗論』が9月10日に発売

清泉女子大学名誉教授の中見真理さんが、ジーン・シャープの戦略的非暴力闘争論を足掛かりに、とりたてて勇敢でも立派でもない「普通の人」が社会変革に携わる術を提示する新書『武器としての非暴力 日常からはじめる抵抗論』が9月10日、NHK出版から発売となります。

■映画作家・想田和弘さんも絶賛！

圧政や侵略に、私たちはどう対抗する？！

武力による応戦でも屈服でもない、第三の道がここにある。

ジーン・シャープの非暴力抵抗論、目から鱗です。

その格好の入門書。

想田和弘（映画作家）

「普通の人」が社会を変えるには──

強権的なリーダーが幅を利かせる世界で、私たちはいかに抵抗しえるのか？ 平和運動に軍事的戦略性を持ちこんだジーン・シャープの非暴力闘争論を足掛かりに、とりたてて勇敢でも立派でもない「普通の人」が社会変革に携わる方策を明快に提示する。「100分de名著」の番組テキストに、日本の平和運動家や非暴力闘争についてを加筆して構成。身近な抑圧や服従から抜け出すための実践的ヒントも満載の一冊！

NHK出版デジタルマガジンにて、本書「はじめに」を公開(https://mag.nhk-book.co.jp/article/78540)

■目次

序章 揺らぐ民主主義の基盤

終わりの見えない暴力連鎖／非暴力による社会変革／軍事戦略に学ぶべきこと など

第1章 「普通の人」がもつ可能性

「戦略的非暴力」研究に生涯をかけた政治学者／「普通の人」が闘うための理論／「交渉」ではなく、あくまでも「抵抗」／いかなる独裁体制も不死身ではない／暴力は「必要悪」か？／コラム：ミャンマーの民主化運動 など

第2章 武器としての非暴力

クーデターも選挙も問題を解決しない／「外部の力」への過度な依存は避けよ／独裁体制の力の源を断つ／独裁者を倒したセルビアの民主化運動／メディアと警察への集中攻撃／コラム：セルビアのミロシェヴィッチ追放運動 など

第3章 戦略的非暴力を駆使した抵抗運動

まずは小さな行動から／抵抗運動の費用対効果／独裁者の力を奪う「隠れた不服従」／リトアニアの独立回復運動／活用されるシャープの非暴力闘争論／窮地のゴルバチョフを救ったもの／コラム：リトアニアの独立回復運動 など

第4章 克服すべき課題

新たな独裁者を生まないために／「市民による非暴力国家防衛」（CBD）という発想／独裁体制側もシャープ理論を研究 など

第5章 希望の拠り所

民主主義体制を導く非暴力闘争／非武装国家コスタリカ／軍隊を持たずに国を守る方法／日本のあり方への示唆 など

第6章 手の届きそうな実践例

小林トミの非暴力闘争／伊藤忠アビエーション、東京藝術大学の事例／柳宗悦の非暴力闘争／阿波根昌鴻の非暴力闘争／終章非暴力で世界と向きあう など

終章 非暴力で世界と向きあう

シャープが遺したもの／広めたい戦略的非暴力観／今後の課題

あとがき

参考文献リストにかえて

非暴力行動198の方法

著者 中見 真理（なかみ・まり）

1949年生まれ。清泉女子大学名誉教授、公益財団法人日本民藝館理事。専門は国際関係思想。一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。清泉女子大学教授在職中に、プリンストン大学東アジア学部客員研究員、清泉女子大学副学長。主な著書に『柳宗悦――時代と思想』（東京大学出版会）、『柳宗悦――「複合の美」の思想』（岩波新書）。主要論文に「清沢洌の外交思想」（『みすず』）、「太平洋問題調査会と日本の知識人」（『思想』）、「ジーン・シャープの戦略的非暴力論」（『清泉女子大学紀要』）など。

NHK出版新書749『武器としての非暴力 日常からはじめる抵抗論』

中見真理 著

2025年9月10日発売

ISBN：978-4-14-088749-3

定価1,023円（税込）新書判 224ページ

