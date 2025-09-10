【カヤバ株式会社】ヤマハYZ450F(2026年モデル)に最新MXサスペンションを供給
カヤバ株式会社
ヤマハYZ450F(2026年モデル)に採用されている主な技術は以下の通りです。
モトクロス(MX)サスペンション フロントフォーク
モトクロス(MX)サスペンション リアクッション
当社が開発した最新モトクロス(MX)サスペンションが、ヤマハ発動機株式会社様の「YZ450F(2026年モデル)」に採用されました。
製品概要
あらゆる路面状況でもタイヤの接地感を感じられる走行フィーリングを追求する当社の「グラウンドフックコンセプト」を軸に設計。減衰制御・摩擦制御・調整機構の三要素を最適化、安定した吸収感を感じながら、路面状況を的確に把握できる「＝ライダーが安心して攻めていける」サスペンションを開発しました。
製品技術
【フロントフォーク】
１.リーフバルブスプリングバルブ構造（小さな路面入力から一様な吸収性向上）
２.デルタ形バルブ（大きな路面入力での吸収性を向上）
３.ツールレスアジャスタ（調整性向上）
モトクロス(MX)サスペンション フロントフォーク
【リアクッション】
１. 大径ベースバルブ構造（小さな路面入力から一様な吸収性向上）
２. 6ポートピストン（大きな路面入力での吸収性を向上）
３. ツールレスアジャスタ（調整性向上）
モトクロス(MX)サスペンション リアクッション
これらの技術により、YZ450Fの戦闘力を最大限に引き出すサスペンションとして、カヤバの技術力が結集された製品となっています。
最新MXサスペンションのYoutube動画（https://youtu.be/AXaIc1xbBtU）も公開しましたので、ぜひご覧ください。