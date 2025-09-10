べらぼうに美しい！ SNSで国内外から注目を集める令和の浮世絵師・鈴木セイゴの初画集『うっつく』発売決定!!
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、鈴木セイゴ画集『うっつく -日ノ本美人寄-』を2025年11月11日(火)に発売します。
“浮世絵 × 現代性”の作風をベースに自らのスタイルへと昇華させ、女性の魅力をポップ&官能的に表現した新たなジャンルで世界を魅了する、新進気鋭イラストレーター鈴木セイゴの初画集！ 描き下ろし新作イラストを含め120点を収録し、美麗な表紙イラストの作画解説も掲載!!
浮世絵風イラストレーター・鈴木セイゴとは？
「子どもの頃は『千と千尋の神隠し』のような和洋折衷な感じが好きでした。大人になってからは、黒澤明監督の映画が好きになって、たくさん見るようになってから、和モノの魅力が自分の中に染みついていきました。
黒澤明監督の世界観がすごく好きです。あれこそ純粋な和モノじゃないですか。その純粋な和の世界観のなかに、金髪の女の人を入れていったり、現代のものを加えてみたりっていう、自分なりのアレンジをしながら楽しんでいます。
じつは、歴史は苦手でそんなに詳しくないので、“海外の方にウケそうな、昔の日本っぽい世界観に現代の要素を入れて違和感を作る”、みたいなのが好きなんだと思います」
（「NEWSクランチ！」インタビュー「海外からも人気のSNS絵師・鈴木セイゴが浮世絵風イラストにたどり着くまで」より）https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5352
X：@Sei5oSuzuki(https://x.com/Sei5oSuzuki)、Instagram：@sei5osuzuki(https://www.instagram.com/sei5osuzuki/)
さらに、画集の発売を記念した個展の開催も決定しました！
＜個展概要＞
鈴木セイゴ個展「日ノ本美人寄」
開催日時：2025年11月7日（金）～11月11日（火） ※12：00～19：00
入場：無料
会場：EM Studio
所在地：150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目31-17 ビラローザ9F
URL：https://emstock.net/
個展オリジナルグッズなども販売予定となります。
(C)Seigo Suzuki/WANIBOOKS
※仮画像です
【書籍情報】
鈴木セイゴ画集『うっつく -日ノ本美人寄-』
著：鈴木セイゴ
定価：2,970 円(税込)
発売：2025 年11月11日(火) ※紙＆電子同時
ISBN：978-4-8470-6898-0
判型：B5変判・並製
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/484706898X