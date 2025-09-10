べらぼうに美しい！ SNSで国内外から注目を集める令和の浮世絵師・鈴木セイゴの初画集『うっつく』発売決定!!

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、鈴木セイゴ画集『うっつく -日ノ本美人寄-』を2025年11月11日(火)に発売します。

“浮世絵 × 現代性”の作風をベースに自らのスタイルへと昇華させ、女性の魅力をポップ&官能的に表現した新たなジャンルで世界を魅了する、新進気鋭イラストレーター鈴木セイゴの初画集！ 描き下ろし新作イラストを含め120点を収録し、美麗な表紙イラストの作画解説も掲載!!

浮世絵風イラストレーター・鈴木セイゴとは？

「子どもの頃は『千と千尋の神隠し』のような和洋折衷な感じが好きでした。大人になってからは、黒澤明監督の映画が好きになって、たくさん見るようになってから、和モノの魅力が自分の中に染みついていきました。

黒澤明監督の世界観がすごく好きです。あれこそ純粋な和モノじゃないですか。その純粋な和の世界観のなかに、金髪の女の人を入れていったり、現代のものを加えてみたりっていう、自分なりのアレンジをしながら楽しんでいます。

じつは、歴史は苦手でそんなに詳しくないので、“海外の方にウケそうな、昔の日本っぽい世界観に現代の要素を入れて違和感を作る”、みたいなのが好きなんだと思います」

（「NEWSクランチ！」インタビュー「海外からも人気のSNS絵師・鈴木セイゴが浮世絵風イラストにたどり着くまで」より）https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5352

X：@Sei5oSuzuki(https://x.com/Sei5oSuzuki)、Instagram：@sei5osuzuki(https://www.instagram.com/sei5osuzuki/)

さらに、画集の発売を記念した個展の開催も決定しました！

＜個展概要＞

鈴木セイゴ個展「日ノ本美人寄」

開催日時：2025年11月7日（金）～11月11日（火） ※12：00～19：00

入場：無料

会場：EM Studio

所在地：150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目31-17 ビラローザ9F

URL：https://emstock.net/

個展オリジナルグッズなども販売予定となります。

【書籍情報】

鈴木セイゴ画集『うっつく -日ノ本美人寄-』

著：鈴木セイゴ

定価：2,970 円(税込)

発売：2025 年11月11日(火) ※紙＆電子同時

ISBN：978-4-8470-6898-0

判型：B5変判・並製

