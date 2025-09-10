未公開・未発表の史実！「宇佐・国東半島ミステリーツアー」参加者募集
B-bizトラベル（大分県旅行業第2-239号）を運営する一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINK（所在地：大分県別府市 代表理事 堀 景）は、今年で御鎮座1300年にあたる宇佐神宮から始まる、比売大神が国東半島に残した数々の痕跡を巡るバスツアーの参加者を募集します。個人では決してたどり着けない痕跡、専属ガイドの解説は未公開、未発表のもの。ミステリーとグルメと温泉が同時に楽しめるオリジナルツアーとなっています。
当ツアーは、国東半島の歴史を長年研究してきたナビゲーターがたどり着いた一つの仮説を基に、
宇佐神宮の御祭神である比売大神とは誰なのかをテーマに、約15か所の史跡、比売大神本人が残したであろう痕跡を辿りながら正体の真相に迫るバスツアーとなります。当ツアーでしか聞くことのできない解説や、個人では絶対にたどり着けない痕跡を巡ります。参加者限定の未公開資料あり！
ツアー紹介動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TV3ActqgHZM ]
ツアー出発日
ツアーハイライト
■ 宇佐・国東半島に点在する「比売大神」の未発表・未公開の痕跡を巡る
■ このツアーでしか辿り着けない場所、語られない物語
国東半島某所。日本で唯一地図に載っている市杵島！なぜこんなところに存在するのか…？
比売大神（ひめおおかみ）はここに住んでたの？？
🧭 ガイドは、10年以上にわたりこの謎を追い続けてきた人物。比売大神研究をライフワークとする「櫻木祐宏」氏。 櫻木氏がとなえる独自の説を、実際に現地を巡りながら、櫻木氏本人の詳細解説により体験できる貴重な機会です。歴史の闇に包まれたミステリーを、あなた自身の目で確かめてみませんか？
ツアー詳細 【別府駅発着】
○ツアー名：宇佐・国東ミステリーツアー 【1泊2日】or【日帰り】※バスツアー
○募集開始：2025年9月10日(水）～
○最小催行人員：【1泊2日】10名 【日帰り】8名
○最大催行人員：２０名（当ツアーは小型バスでのご移動となります）
