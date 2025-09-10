こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
節電志向の高まりで「省エネ暖房」需要拡大！電響社、Ｗセンサー搭載などZEPEALの暖房機4製品を発売
ここちよい暖かさを追求したセラミックヒーター2製品・電気ストーブ2製品、
人感センサー、転倒オフスイッチなど安全機能付で多様なニーズに対応
（写真左より）ZCT-12TMB-W、 ZCS-06B-H、ZDQ-08B-W、ZDQ-09B-W
人感センサー、転倒オフスイッチなど安全機能付で多様なニーズに対応
（写真左より）ZCT-12TMB-W、 ZCS-06B-H、ZDQ-08B-W、ZDQ-09B-W
株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、ZEPEAL(ゼピール)ブランドから、セラミックヒーター２製品と電気ストーブ２製品の計４製品を2025年9月中旬以降より順次発売いたします。
省エネ意識の高まりや暖房効率への関心が高まる昨今、在宅ワークの普及もあり「必要な場所だけを効率的に暖めたい」「必要な時だけ暖めて節電したい」というニーズが高まっています。
このような生活スタイルの変化に対応して、人感センサー搭載の省エネモデルから持ち運びが便利なコンパクトモデルまで、機能性とデザイン性を追求した4製品をラインアップ。
部屋全体を暖めるエアコンと使い分けることで節電効果も期待できる、さまざまな住空間でご利用いただける暖房機として企画しました。
■製品情報
※仕様の詳細は、添付資料をごらんください。
■人感/温度センサー付セラミックヒーター ZCT-12TMB-W
➀ Ｗセンサー（人感・温度センサー）
人感センサーは人の動きを検知し、必要な時だけヒーターを作動させるため、効率的な暖房を実現します。温度センサーは18℃～30℃まで設定可能で、無駄な暖めすぎを防いで節電にも貢献します。
② 2つのタイマー機能で安心・節約
8時間自動オフタイマーで消し忘れを防止し、1・2・4h切タイマーで設定時間後に自動停止します。無駄な電力消費を抑えて電気代の節約にもつながります。
③ 充実の安全機能（チャイルドロック・転倒オフスイッチ付き）
小さなお子さまがいるご家庭も安心のチャイルドロック機能と、万が一転倒した場合の自動電源オフ機能を搭載し、安全に配慮した設計です。
➃送風モード
送風モードは、暖房を使わない時期も一年を通してご使用いただけます。
■自動首振りコンパクトセラミックヒーター ZCS-06B-H
➀左右自動首振り機能搭載
自動で左右に60°首振りをすることで温風が広がり、効率的に暖めることができます。
② 2つのタイマー機能で安心・節約
8時間自動オフタイマーで消し忘れを防止し、1・2・4h切タイマーで設定時間後に自動停止します。無駄な電力消費を抑えて電気代の節約にもつながります。
③ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
➃出力切替３段階：600W-300W送風
2段階の出力切替機能（600W・300W）と送風機能が搭載されています。必要に応じて調節でき、快適な暖房環境を簡単に設定できます。
➄背面フィルター搭載
背面のフィルターにより内部にホコリが入りにくく、お手入れが簡単にできます。
➅送風モード
送風モードは、暖房を使わない時期も一年を通してご使用いただけます。
■電気ストーブ 800W ZDQ-08B-W
電気ストーブ 800W ZDQ-08B-W
➀ コンパクト設計で持ち運び便利
幅33.4cm×奥行14.3cm×高さ33cmのコンパクトサイズで置き場所をとらず、取っ手付きで片手で簡単に持ち運びできます。
➁ダイヤル式簡単操作&出力2段階切替
ダイヤルを回すだけのシンプル操作で、強（800W）・弱（400W）の2段階出力切替が可能。使用シーンに合わせて効率的に暖めることができます。
③ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
■自動首振り電気ストーブ900W ZDQ-09B-W
自動首振り電気ストーブ900WZDQ-09B-W
➀左右自動首振り機能搭載
⾃動で左右に60°⾸振りをすることで温熱が広がり、効率的に部屋を暖めることができます。
➁遠赤外線コーティング石英管ヒーター
遠赤外線コーティングを施した石英管ヒーターにより、効率的に遠くまで温熱を届け、快適な室内環境を提供します。
➂出力３段階切替（強900W - 中600W - 弱300W）
使用シーンに合わせて強・中・弱の3段階で出力切替が可能。
無駄な電力消費を抑えて節電にもつながります。
④ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
■製品情報URL
■株式会社電響社について
電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「くらし」にまつわる製品を販売しています。
消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることをめざしています。
【会社概要】
株式会社電響社
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG本社ビル
代表取締役社長 山下 俊治
コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/
直営ECサイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/
直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/
オフィシャルX(旧Twitter)：https://x.com/denkyosha_info
《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》
デンキョーグループは、パーパス「毎⽇をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な⽣活の実現をめざして社会に貢献します。
[留意事項]
・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〈本リリースに関するお問い合わせ先〉
株式会社デンキョーグループホールディングス グループ事業統括本部 広報戦略部
担当：安岡(やすおか) E-mail：kohei.yasuoka@dg-hd.jp
電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705
添付資料
■製品仕様
人感/温度センサー付セラミックヒーターZCT-12TMB-W
自動首振りコンパクトセラミックヒーターZCS-06B-H
電気ストーブ800W ZDQ-08B-W
自動首振り電気ストーブ900W ZDQ-09B-W
省エネ意識の高まりや暖房効率への関心が高まる昨今、在宅ワークの普及もあり「必要な場所だけを効率的に暖めたい」「必要な時だけ暖めて節電したい」というニーズが高まっています。
このような生活スタイルの変化に対応して、人感センサー搭載の省エネモデルから持ち運びが便利なコンパクトモデルまで、機能性とデザイン性を追求した4製品をラインアップ。
部屋全体を暖めるエアコンと使い分けることで節電効果も期待できる、さまざまな住空間でご利用いただける暖房機として企画しました。
■製品情報
※仕様の詳細は、添付資料をごらんください。
■人感/温度センサー付セラミックヒーター ZCT-12TMB-W
人感/温度センサー付セラミックヒーター ZCT-12TMB-W
➀ Ｗセンサー（人感・温度センサー）
人感センサーは人の動きを検知し、必要な時だけヒーターを作動させるため、効率的な暖房を実現します。温度センサーは18℃～30℃まで設定可能で、無駄な暖めすぎを防いで節電にも貢献します。
② 2つのタイマー機能で安心・節約
8時間自動オフタイマーで消し忘れを防止し、1・2・4h切タイマーで設定時間後に自動停止します。無駄な電力消費を抑えて電気代の節約にもつながります。
③ 充実の安全機能（チャイルドロック・転倒オフスイッチ付き）
小さなお子さまがいるご家庭も安心のチャイルドロック機能と、万が一転倒した場合の自動電源オフ機能を搭載し、安全に配慮した設計です。
➃送風モード
送風モードは、暖房を使わない時期も一年を通してご使用いただけます。
■自動首振りコンパクトセラミックヒーター ZCS-06B-H
自動首振りコンパクトセラミックヒーター ZCS-06B-H
➀左右自動首振り機能搭載
自動で左右に60°首振りをすることで温風が広がり、効率的に暖めることができます。
② 2つのタイマー機能で安心・節約
8時間自動オフタイマーで消し忘れを防止し、1・2・4h切タイマーで設定時間後に自動停止します。無駄な電力消費を抑えて電気代の節約にもつながります。
③ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
➃出力切替３段階：600W-300W送風
2段階の出力切替機能（600W・300W）と送風機能が搭載されています。必要に応じて調節でき、快適な暖房環境を簡単に設定できます。
➄背面フィルター搭載
背面のフィルターにより内部にホコリが入りにくく、お手入れが簡単にできます。
➅送風モード
送風モードは、暖房を使わない時期も一年を通してご使用いただけます。
■電気ストーブ 800W ZDQ-08B-W
電気ストーブ 800W ZDQ-08B-W
➀ コンパクト設計で持ち運び便利
幅33.4cm×奥行14.3cm×高さ33cmのコンパクトサイズで置き場所をとらず、取っ手付きで片手で簡単に持ち運びできます。
➁ダイヤル式簡単操作&出力2段階切替
ダイヤルを回すだけのシンプル操作で、強（800W）・弱（400W）の2段階出力切替が可能。使用シーンに合わせて効率的に暖めることができます。
③ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
■自動首振り電気ストーブ900W ZDQ-09B-W
自動首振り電気ストーブ900WZDQ-09B-W
➀左右自動首振り機能搭載
⾃動で左右に60°⾸振りをすることで温熱が広がり、効率的に部屋を暖めることができます。
➁遠赤外線コーティング石英管ヒーター
遠赤外線コーティングを施した石英管ヒーターにより、効率的に遠くまで温熱を届け、快適な室内環境を提供します。
➂出力３段階切替（強900W - 中600W - 弱300W）
使用シーンに合わせて強・中・弱の3段階で出力切替が可能。
無駄な電力消費を抑えて節電にもつながります。
④ 転倒オフスイッチ付きで安全
万が一転倒した場合は自動で電源がオフになり、安全にご使用いただけます。
■製品情報URL
■株式会社電響社について
電響社は、生活家電や日用雑貨など消費者の「くらし」にまつわる製品を販売しています。
消費者がわたしたちの提案する製品を通じて日常生活の楽しさを再発見し、その結果、より豊かで快適な生活が送れることをめざしています。
【会社概要】
株式会社電響社
大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG本社ビル
代表取締役社長 山下 俊治
コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/
直営ECサイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/
直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/
オフィシャルX(旧Twitter)：https://x.com/denkyosha_info
《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》
デンキョーグループは、パーパス「毎⽇をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な⽣活の実現をめざして社会に貢献します。
[留意事項]
・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〈本リリースに関するお問い合わせ先〉
株式会社デンキョーグループホールディングス グループ事業統括本部 広報戦略部
担当：安岡(やすおか) E-mail：kohei.yasuoka@dg-hd.jp
電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705
添付資料
■製品仕様
人感/温度センサー付セラミックヒーターZCT-12TMB-W
自動首振りコンパクトセラミックヒーターZCS-06B-H
電気ストーブ800W ZDQ-08B-W
自動首振り電気ストーブ900W ZDQ-09B-W