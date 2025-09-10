工作機械・産業用ロボットなどのFA（ファクトリーオートメーション）機器や、医療機器などに最適な国産組込みコンピュータ「RICOH iC11000」新発売

リコーPFUコンピューティング株式会社

リコーPFUコンピューティング株式会社（社長執行役員：大谷 潤一郎）は、25年以上の国内設計・製造の実績をもとに、生産設備やロボット制御などの現場でDXの進展により高まる「止まらない・長く使える・安心して任せられる」というニーズに応える組込みコンピュータの新製品「RICOH iC11000」を9月10日より発売します。

本製品は、最新のIntel Atom(R) x7000E/x7000REシリーズを搭載し、最大8コアによる高い処理性能と低消費電力・ファンレス動作を両立。さらに、オンボードメモリや、多彩なI/O、セキュリティチップ、拡張スロットなど、FA現場の過酷な環境、柔軟な拡張性、セキュリティ対応などリアルなニーズに応える機能を凝縮しています。

また、設計から製造、品質評価まで国内で一貫対応。装置の長期運用を見据えた長期供給とサポート体制により安心してご採用いただけます。

RICOH iC11000「RICOH iC11000」の主な特徴

●国産による安定供給・技術サポート

産業向けに国内で設計・製造され、日本のお客様が求める品質・長期供給と国内エンジニアによる安心な開発サポートを提供します。

●高性能・省電力設計

最新のIntel Atom(R) x7000E/x7000REシリーズ（最大3.6GHz/8コア）を搭載した本製品は、産業向けにおいて、第8世代のCore(TM) i3や第7世代のCore(TM) i5相当を上回るマルチスレッド性能を発揮。ファンレスと低消費電力設計により、厳しい産業環境でも安定稼働をサポートします。

●単一DC電源入力

12～24Vの単一DC電源入力に対応し、お客様の装置から直接給電が可能。省配線化と設計効率の向上に寄与します。

●豊富なI/Oインターフェース、I/O前面アクセス

USB 5Gbps(USB2.0と合わせてオプションで最大10ポート) 、2.5 GbE LAN 2ポート、シリアルポート(RS232C、オプションで最大6ポート)など多数のインターフェースを装備。レガシーI/Oにも対応し、既存設備との接続もスムーズに行えます。主なI/Oポートを前面に集約しメンテナンス性を向上させます。

●起動デバイス選択と拡張スロットによる拡張性を両立

用途や運用環境に応じて、M.2（SATA SSD）、CFast、2.5インチSSDのいずれかを起動デバイスとして選択いただけます。また、小型ながらPCI Express (Gen2)×1スロットを装備しており、お客様の用途に応じた拡張機能を実現することが可能です。

●振動を伴う環境でも安定稼働

メモリを直接基板に実装するオンボードメモリにより、工作機械など振動を伴う環境でも、接触不良のリスクを低減し、安定した動作を確保します。

●ファンレス対応

冷却ファンを使用しないファンレス設計により、可動部品であるファンをなくし、交換やメンテナンスの手間を軽減。また、高温環境下でのご使用には、オプションで冷却ファンの搭載にも対応。用途に応じた最適構成を選択いただけます。

●ハードウェアレベルの高度なセキュリティ

TPM2.0準拠のセキュリティチップを搭載し、産業用アプリケーションの安全性を強化します。※1

リコーPFUコンピューティングは、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃） リコーデジタルプロダクツBU傘下のリコーインダストリアルソリューションズ株式会社を母体とし、株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治）の一部事業・組織を統合した、組込みコンピュータおよび産業用コンピュータの事業を担う会社として2025年4月1日に発足しました。

リコーPFUコンピューティングは、高い品質・性能を実現する設計力、国内2工場の改善し続ける量産力の強みを結集して、国内シェアNo.1＊2の組込みコンピュータ事業、フォント事業に加え、AIの革新で拡大するエッジデバイス、エッジソリューションの提供に取り組み、お客様との共創を通じて新たな価値を創出し、社会の発展に貢献してまいります。





＊1 セキュリティはファームウェアTPMですが、工場出荷時オプションでディスクリートTPMにも対応可能

＊2 当社調べ、2025年6月時点



※Intel Atom(R) は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の 商標です。

