大阪・関西万博経験者が次のステージで輝くために パーソルグループ４社合同によるキャリア支援を開始

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）、パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社、パーソルマーケティング株式会社、パーソルフィールドスタッフ株式会社の4社は、大阪・関西万博（以下万博）の運営に関する業務に従事した方が次のステージでさらに力を発揮できるよう、合同でキャリア支援を開始します。

万博の運営に関する業務に従事した一人ひとりの経験や希望にキャリアカウンセラーが寄り添い、語学力や多様なバックグラウンド、柔軟なはたらき方など、強みを活かせる新たなフィールドをご提案します。

パーソルグループ4社で、万博経験者の新たな挑戦と、企業の成長を全力でサポートします。

■万博閉幕後のキャリアをパーソルグループが支援

2025年10月13日、半年間にわたって開催されてきた万博が閉幕します。会場では多種多様な業務に対応するため、幅広いスキルと柔軟性を持った人材が活躍しています。例えば、パビリオン案内や受付、イベント運営、警備、接客・サービス、事務、販売、通訳・翻訳、エンジニアなど、その能力を発揮してきました。その数は2万人を超えるとされ、万博閉幕後、優秀な人材を求める企業から熱い視線が注がれています。

万博の運営に従事することで得た経験やスキルは、キャリアにおいて大きな財産となります。パーソルグループ4社は、全国各地に広がる拠点と豊富な顧客ネットワーク、幅広い職種の支援体制を活かし、求職者の方の「次の一歩」を全力でサポートします。

■ご紹介可能な職種

人材派遣・正社員や契約社員としての人材紹介・紹介予定派遣・アウトソーシングなど、多様なはたらき方に対応しています。

・事務職・オフィスワーク

人事 / 総務 / 営業事務 / 英文事務 / 学校事務 / 経理・財務 / 金融 / 秘書 / 受付 / 翻訳 / 広報 / 医療事務 など

・販売・営業職

法人・個人営業 / インサイドセールス / コールセンター業務 / カスタマーサポート / 販売・接客 など

・軽作業・物流

軽作業 / 倉庫内作業（ピッキング、仕分け、梱包、検査、検品） / 流通加工業務（加工、組立） / 製品・サービスの定期点検 など

・研究開発・臨床実験

バイオ研究 / 検査・評価 / 定量・定性分析 / 試作・開発 / 安全性 / 治験 / PMS / 薬事・メディカルライティング など）IT・CAD・クリエイティブ（システムエンジニア / ネットワークエンジニア / テクニカルサポート / BIM・CIMモデラー / CAD設計 / CADオペレーター / WEBデザイナー / 動画編集 / ECサイト運用 など

・設計・開発（機械・電気・組み込み）

基本・詳細設計 / 実験・試験・評価 / 3Dモデリング / CAE・CFD解析 / 生産技術 / 電気・電子回路設計 / 組み込み・制御設計 など

■対応可能エリア

全国

万博の運営に関する業務に従事した経験を、次の現場で活かしたい方、新しいチャレンジをしたい方、ぜひ私たちにご相談ください。パーソルグループ4社が、あなたの新たな一歩を全力で応援します。

＜お仕事探しのお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

キャリア推進本部 関西キャリアコーディネート部 関西コーディネートセンター一課

MAIL: j-umedass@tempstaff.co.jp

TEL: 0120-102-806（平日9:00-19:00 ※土日祝日を除く）

＜人材をお探し方のお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

関西営業本部 大阪営業部

MAIL: PTS_oosaka1@tempstaff.co.jp

TEL: 06-6373-8000（平日9:00-19:00 ※土日祝日を除く）

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社について＜ https://persol-hrpartners.co.jp/ ＞

パーソルエクセルＨＲパートナーズは、1989年パナソニック株式会社100％出資の人材派遣会社として設立。2015 年よりパーソルグループに加わり、事務・技術者派遣、職業紹介、アウトソーシングを中心に事業を展開してきました。創立以来、多様化するお客さまの人材ニーズに対し、オフィスワーク、エンジニア、製造、販売といった幅広いフィールドをサポート。2017年12月よりベトナム人技術者の採用・派遣事業をスタート。パーソルグループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現に向け、幅広い業界のお客さまへ人材ソリューションを提供しています。

■パーソルマーケティング株式会社について＜ https://sales.persol-mk.co.jp/ ＞

パーソルマーケティングは、パーソルグループにおける営業・販売系の専門会社として、人材派遣・アウトソーシングなどのサービスを提供しています。顧客のあらゆるセールスプロセスに対面型・非対面型ならびにメタバース（仮想空間）などを組み合わせ、最適な営業販売方法をご提供しています。

また、当社は株式会社ガイアリンクが国内で販売するVirbelaの日本公式特約販売店です。

■パーソルフィールドスタッフ株式会社について＜ https://pfs.persol-group.co.jp/company/ ＞

作業・製造、建物管理に特化した人材派遣、人材紹介、アウトソーシング（業務委託）などのサービスを提供しています。2020年10月1日にテンブロスからパーソルフィールドスタッフへ社名変更。地域のものづくり企業を雇用の面から支えます。