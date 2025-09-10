電通デジタル、AIエージェント時代に対応したデータ基盤構築支援サービスを提供開始

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、AIエージェントを最大限に活用するためのデータ基盤構築を支援する新サービスを開発し、本日より提供開始します。

近年、生成AIの技術進化は著しく、2025年は「AIエージェント元年」と位置づけられるなど、AIエージェントによるビジネス変革への期待が高まっています。一方で、その性能を十分に発揮するためには、膨大なデータが適切に統合・整備されたデータ基盤の存在が不可欠です。しかし、多くの企業ではデータの形式や保管先が分散していることや、AIが読み取れない状態で管理されていることが多く、データ価値を最大化できていないといった課題が生じています。

本サービスは、電通デジタルのマーケティング戦略設計やデータ分析・活用における実績と、国内電通グループ（dentsu Japan）が持つ独自データ資産を最大限に生かし、AIエージェントが企業内外のデータとツールを安全かつ高度に使いこなすための基盤を、設計から構築、運用まで一気通貫で支援します。

また、AI活用・開発の中核を担う国内電通グループ横断組織「dentsu Japan AIセンター」※1内のAIマーケティングトランスフォーメーション（AIMX）ユニットと連携し、AIエージェント時代のデータ基盤構築の高度化を推進します。

＜本サービスの４つのポイント＞

１. メタデータ整備

AIが理解・活用しやすいデータ構造化を目指したメタデータの付与と一元管理を行います。本サービスにデータに関する情報を入力することで、AIによる分類、検出、管理、利用を促進できます。

２. ベクトルデータベース整備

膨大なテキストや画像データの高速検索・活用を可能にするベクトルデータベースについて、同データベースに格納するための複数データソースの収集・変換・移動による分析向けデータ整備を行うデータパイプラインの設計および構築と、用途に応じた他データベースの選定と運用を支援します。これにより、高速かつ高精度なデータ検索およびマッチングを実現します。

３. MCP整備

CDP（顧客データ統合プラットフォーム）などの社内外リソースやAPI連携をセキュアに統括するMCP（Model Context Protocol：大規模言語モデルが外部ツールやデータソースと連携するための共通ルール）の基盤構築を行い、生成AIとさまざまな外部サービスやツールを共通化されたプロトコルで連携・実行します。

４. マーケティングデータ拡張

企業の1stパーティデータだけでなく、大規模消費者調査データなどdentsu Japanの独自データと連携することで、従来は難しかったきめ細かな顧客インサイトの抽出が可能となります。また、各種データを電通デジタルのAIを活用した統合マーケティングソリューションブランド「∞AI(R)（ムゲンエーアイ）」※2の各ソリューションと連携することで、AIエージェントとの対話によって企業の事業変革を包括的に支援します。

AIエージェントが業務フローを横断的に実行できる環境を構築することで、マーケティング現場におけるアイデア創出、施策効果予測、レポート作成やカスタマーサポート強化など、データ活用の領域・価値を大きく拡張します。AI時代に最適なデータ活用基盤を通じて、企業が保有するデータを重要な資産へと転換し、再現性あるPDCAと生産性向上を実現することで、事業成長に貢献します。

本サービスの概要

今後も電通デジタルは、本サービスをはじめとするAI・データ領域の先進ソリューションを拡張し、クライアントの事業変革と持続的成長を支援してまいります。

国内電通グループは、“人間の知（=Intelligence）”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。

AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。

https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/

※1：国内電通グループ、「dentsu Japan AIセンター」を発足（2025年7月7日発表）

https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0707-000240

※2：「∞AI」について https://www.dentsudigital.co.jp/services/data-ai/AI/mugen-ai

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。