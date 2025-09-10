9.12記者会見・9.13前日公開計量をLeminoで独占無料生配信決定

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、名古屋・IGアリーナで開催される「NTTドコモ Presents トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」（以下 「トリプル世界タイトルマッチ」）に先駆けて、2025年9月12日（金）に開催される「記者会見」と9月13日（土）に開催される「前日公開計量」の模様を独占無料生配信いたします。

9月12日（金）正午から開催される「記者会見」には9月14日（日）「トリプル世界タイトルマッチ」のメインカードである、世界スーパーバンタム級四団体統一王者、井上尚弥選手（大橋）と挑戦者のムロジョン・アフマダリエフ選手（ウズベキスタン）が登壇します。合わせて、セミファイナルへ出場するWBO世界バンタム級王者、武居由樹選手（大橋）と挑戦者クリスチャン・メディナ選手（メキシコ）、第5試合WBA世界ミニマム級王座決定戦に出場する高田勇仁選手（ライオンズ）、松本流星選手（帝拳）が登壇します。

翌日9月13日（土）正午から開催される「前日公開計量」には、メインカードの井上尚弥選手、ムロジョン・アフマダリエフ選手（ウズベキスタン）を含む全7試合の出場選手全員が計量に臨み、その模様を生中継でお届けします。

歴史的な一戦に向けて、期待と緊張が高まる世界戦中継に加え、「記者会見」「前日公開計量」も、Leminoで存分にお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：

「NTTドコモ Presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」

■配信日時：2025年9月14日（日）14：40～21：45

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：「Lemino」にて無料配信

なお、Leminoプレミアム会員のお客様は、トリプル世界タイトルマッチをより高画質でご視聴いただけます。

※ご利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質でご視聴いただけない場合がございます。

■解説・実況：

解説：川島郭志氏（元WBC世界スーパーフライ級王者）

長谷川穂積氏（世界3階級制覇王者）

実況：赤平大氏、中野玄氏、中元翔一氏

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-boxingLP-0910

■製作著作：(C) Lemino/SECOND CAREER

■タイトル：

「NTTドコモ Presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ 記者会見」

■配信日時：2025年9月12日（金）12：00～13：00

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態：「Lemino」にて無料配信

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-boxingLP-0910

■製作著作：(C) Lemino/SECOND CAREER

■タイトル：

「NTTドコモ Presents Lemino BOXINGトリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ 前日公開計量」

■配信日時：2025年9月13日（土）12：00～13：00

※配信開始時間が遅れる場合がございます

※9月13日（土）IGアリーナで開催予定のイベント 「翌日見どころトークショー」は会場限定イベントとして開催するため、配信いたしません

■配信形態：「Lemino」にて無料配信

■特設サイト：https://bit.ly/4m2grZz

■製作著作：(C) Lemino/SECOND CAREER

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。