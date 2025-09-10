『遊戯王 マスターデュエル』が累計9,000万ダウンロード突破！記念キャンペーンを本日開始！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、遊戯王OCG/TCGを最大限遊べるデジタルカードゲーム『遊戯王 マスターデュエル』が全対応機種累計で9,000万ダウンロードを突破したことをお知らせします。これを記念して、本日9月10日から合計1,000ジェムや新セレクションパックチケットなどをプレゼントするログインボーナスや、「召喚師アレイスター」「アクセスコード・トーカー」などのイラスト違いが出現するパックの登場など、ゲーム内キャンペーンを期間限定で実施中です。
また、新たなセレクションパック「リジェネレーション・オブ・スターズ」を本日追加しました。「リジェネレーション・オブ・スターズ」は、「リジェネシス」テーマの「創世の神 デウテロノミオン」や、「@イグニスター」テーマの「アコード・トーカー＠イグニスター」など、デッキ強化に役立つカードを多数収録しています。
『遊戯王 マスターデュエル』累計9,000万ダウンロード突破！ゲーム内キャンペーンを実施！
＜キャンペーン期間（全共通）＞
2025年9月10日16:30(メンテナンス終了後)～10月28日12:59
■ログインで合計1,000ジェム、新セレクションパックチケットなどをプレゼント！
【1日目】…300ジェム
【2日目】…新セレクションパックチケット（SR以上1枚確定）
【3日目】…200ジェム
【4日目】…新セレクションパックチケット
【5日目】…200ジェム
【6日目】…200ジェム
【7日目】…新セレクションパックチケット
【8日目】…100ジェム
■イラスト違いのカードがショップのパックから登場！
※イラスト違いのカードはカード生成で獲得できません。
※レアリティがURとなり、排出率もそれに準じたものになります。
１.「召喚師アレイスター」「召喚魔術」「召喚獣メルカバー」のイラスト違いカード
２.「アクセスコード・トーカー」のイラスト違いカード
■記念セット２種が登場！
１.「召喚師アレイスター」メイトセット
【セット内容】
・メイト：「召喚師アレイスター」
・メイト台
・シークレットパック「魔術の探究者たち」
×20パック（UR2枚確定）
・壁紙
・アイコン
２.「アクセスコード・トーカー」アクセサリーセット
【セット内容】
・壁紙
・シークレットパック「嵐より現れる戦士」
×10パック（SR以上1枚確定）
・壁紙
・アイコン
・プロテクター
■ジェムセールを実施！
※キャンペーン詳細やその他注意事項はゲーム内をご確認ください。
※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。
新セレクションパック「リジェネレーション・オブ・スターズ」を本日追加！
新セレクションパック「リジェネレーション・オブ・スターズ」
それは、絆が繋ぐ新たなる可能性！「コード・トーカー」と「@イグニスター」、相合わさる二つの勢力の新エース「アコード・トーカー@イグニスター」が参戦だ！強き力で世界を創再生する「リジェネシス」も新登場！さらに「紋章獣」「マギストス」「ジェムナイト」「影霊衣」などの既存勢力の追加カードも収録しているぞ！強力無比な新進気鋭の戦術で、まだ見ぬ世界へと駆け抜けろ！
＜注目カード＞
アコード・トーカー＠イグニスター
効果モンスター３体以上
このカード名の２.の効果は１ターンに１度しか使用できない。
１.：このカードがL召喚した場合に発動できる。自分の墓地から攻撃力２３００のサイバース族モンスターを可能な限り、このカードのリンク先となる自分フィールドに特殊召喚し、このカードの攻撃力をその数×５００アップする。この効果の発動後、ターン終了時まで自分はモンスターを特殊召喚できない。
２.：相手がカードの効果を発動した時、このカードのリンク先の自分のLモンスター１体をリリースして発動できる。その発動を無効にし除外する。
創世の神 デウテロノミオン
このカードは通常召喚できない。
「創世の神 デウテロノミオン」は１ターンに１度、元々の攻撃力と元々の守備力が２５００の自分フィールドの表側表示モンスター１体を除外した場合のみ特殊召喚できる。
１.：このカードが特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「リジェネシス」魔法・罠カード１枚を自分フィールドにセットする。
２.：このカードの攻撃力はバトルフェイズの間、２５００アップする。
３.：このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。
その他のカード詳細はゲーム内をご確認ください。
▼『遊戯王 マスターデュエル』 公式サイト▼
https://www.konami.com/yugioh/masterduel/ja/
▼『遊戯王 マスターデュエル』 公式X▼
https://x.com/yugioh_md_info
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment