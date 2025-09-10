【JUNO PILATES】オフィス＆ショールーム移転！展示台数33台に拡大、イベントスペースも新設！

株式会社JUNO

JUNO PILATES(株式会社JUNO)は、このたび事業拡大に伴い、事務所とショールームを大阪市浪速区桜川へ移転します。

新ショールームでは展示台数が大幅に増え、マシンの体験・中古品の即購入も可能。さらに、レンタルルーム・イベントスペースも新たにオープンし、皆さまの「体験したい！」を叶えます。

新ショールームの魅力

・展示台数33台に拡大！最新マシンから人気中古品まで、その場で体験・購入可能

これまで以上に多くのマシンを一度にご覧いただけます。最新モデルから人気の中古マシンまで、実際に触れて体験できるので、ご自身にぴったりの1台を選ぶことが可能です。

・140平方メートル のレンタルルーム・イベントスペースも完備。ワークショップや体験イベントにも対応

広々としたスペースは、ワークショップやレッスン、体験イベントなど、多目的にご利用いただけます。少人数から大人数まで対応可能で、イベント開催の幅が広がります。

・備品も充実！：マット10枚、ボール10個、リング10個、ポール10本、各種マシン

充実した備品を取り揃えているため、体験やイベントをすぐにスタートできます。手ぶらで訪れても安心してご利用いただける環境です。

新住所

〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号

TEL：06-6616-9151

・1階：倉庫

・2階：オフィス

・3階：ショールーム

（展示台数：20台 → 33台に拡大）

皆さまへの感謝

ここまで成長できましたのは、ひとえに皆さまからの温かいご支援や、「品質の良さ」に関する心温まるお声、そしてご愛顧いただいたお客様のおかげでございます。

今後もより一層、品質管理に細やかに努め、皆さまに安心してご利用いただける製品をお届けしてまいります。

これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ お問い合わせ先

株式会社JUNO

お問い合わせ：[https://juno-pilates.jp/]

Instagram：[@juno_pilates]