【JUNO PILATES】オフィス＆ショールーム移転！展示台数33台に拡大、イベントスペースも新設！

株式会社JUNO


JUNO PILATES(株式会社JUNO)は、このたび事業拡大に伴い、事務所とショールームを大阪市浪速区桜川へ移転します。


新ショールームでは展示台数が大幅に増え、マシンの体験・中古品の即購入も可能。さらに、レンタルルーム・イベントスペースも新たにオープンし、皆さまの「体験したい！」を叶えます。


新ショールームの魅力

・展示台数33台に拡大！最新マシンから人気中古品まで、その場で体験・購入可能


　これまで以上に多くのマシンを一度にご覧いただけます。最新モデルから人気の中古マシンまで、実際に触れて体験できるので、ご自身にぴったりの1台を選ぶことが可能です。



・140平方メートル のレンタルルーム・イベントスペースも完備。ワークショップや体験イベントにも対応


　広々としたスペースは、ワークショップやレッスン、体験イベントなど、多目的にご利用いただけます。少人数から大人数まで対応可能で、イベント開催の幅が広がります。



・備品も充実！：マット10枚、ボール10個、リング10個、ポール10本、各種マシン


　充実した備品を取り揃えているため、体験やイベントをすぐにスタートできます。手ぶらで訪れても安心してご利用いただける環境です。


新住所



〒556-0022


大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号


TEL：06-6616-9151



・1階：倉庫


・2階：オフィス


・3階：ショールーム


　　（展示台数：20台 → 33台に拡大）





皆さまへの感謝

ここまで成長できましたのは、ひとえに皆さまからの温かいご支援や、「品質の良さ」に関する心温まるお声、そしてご愛顧いただいたお客様のおかげでございます。


今後もより一層、品質管理に細やかに努め、皆さまに安心してご利用いただける製品をお届けしてまいります。


これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。




■ お問い合わせ先


株式会社JUNO


お問い合わせ：[https://juno-pilates.jp/]


Instagram：[@juno_pilates]