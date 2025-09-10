「H2 & FC EXPO【秋】第24 回［国際］水素・燃料電池展」に出展

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、2025 年9 月17 日(水)～9 月19 日(金)の期間、幕張メッセで開催される「H2 & FC EXPO【秋】第24 回［国際］水素・燃料電池展」に出展いたします。当社が国内独占販売代理権を持つノルウェー・HYSTAR AS（以下、「ハイスター社」）の水電解装置(スタック※の実物大模型)を展示いたします。

当社ブース（イメージ）ハイスター社の水電解装置

ハイスター社は、グリーン水素製造のための水電解装置の開発・生産・販売を手掛けており、PEM型水電解装置のリーディングカンパニーです。独自の特許技術を活用し、水電解装置の基幹部材であるスタックを内製し、高い電解効率と安全性を両立させた装置を製造しています。

当社は、ハイスター社を互恵的かつ戦略的なパートナーと位置付け、素材供給に加え、国内独占販売代理権を持つ商社として同社の水電解装置・スタックの拡販を積極的に推進しています。本出展を通じて水電解装置のさらなる認知向上を図り、日本におけるグリーン水素ビジネスの拡大とカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。



■概要

展示会名 ： H2 & FC EXPO【秋】第24 回［国際］水素・燃料電池展

会期 ： 2025年9月17日(水)～ 9 月19 日(金)

時間 ： 10：00～17：00

場所 ： 幕張メッセ （当社ブース番号：E9-16）

URL ： https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp/lp/fc.html



＜参考＞

〇グリーン水素製造に必要な水電解装置の開発から製造、販売までを手掛けるノルウェーのハイスター社への追加出資について

https://www.nst.nipponsteel.com/news/2025/250526_1431.html



※スタック

水電解装置のコアとなる部分で、複数の電解セルが積み重ねられてできている部材