ファン待望！中村里帆2026年版カレンダー発売決定！先行カットを公開！

株式会社ハゴロモ

カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモ（本社:東京都千代田区、代表取締役:橘壮太郎）は、「中村里帆 2026カレンダー」を2025年11月22日より発売開始致します。そして、先行カットを公開致しました。各ネットショップ等にて順次ご予約受付。是非ご確認下さい。

ファンション誌「Ray」レギュラーモデルとして活動し、2025年は舞台「フラガール -dance for smile-」、ドラマでは「御曹司に恋はムズすぎる」「彼女がそれも愛と呼ぶなら」で俳優としても一躍注目を集め、ブレイクが期待される俳優・中村里帆。11月22日に発売予定の「中村里帆2026年版カレンダー」から先行カットを公開いたしました！

写真：aika

――先行カット初解禁！――

今回特別に、先行カットを初公開致しました。

2026年版カレンダーのテーマは、「花」。毎月、誕生花のバルーンアートとその花言葉をテーマとした衣装に身を包んだ中村里帆。ひと月ごとに異なる世界観を持ち、彼女の新たな表情や魅力を存分に引き出しています。季節の移ろいとともに、見るたびに新たな発見がある一冊となっております。

――中村里帆 本人コメント――

『私の「好き」と「やりたかったこと」を、大好きなスタッフの皆さんと一緒に形にすることができました！

今回のメインは''フラワーバルーンアート''

月ごとのお花をバルーンで表現し、そのお花に込められた花言葉をテーマに撮影しました！

ページをめくるたびに、その月ならではの彩りやメッセージが広がっていく、そんなカレンダーに仕上がりました。

こんなに可愛いにこだわったカレンダーってある?!と、自分でも思わず自画自賛してしまうほどの大満足です！笑

カレンダーは1年間、皆様のお家に寄り添うもの。

だからこそ、インテリアとしてもおしゃれに映えてほしいし、ふと見た時に少しでも気分を明るくしてくれる存在になってほしいという想いを込めました。このカレンダーと一緒に、1年過ごしていただけたら嬉しいです。是非、お手に取ってみてください！』

カレンダー発売記念イベント開催！

カレンダーの発売を記念し、下記日程で中村里帆本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！

・イベント日程：11/23（日）

※他詳細は追って、お知らせいたします。

そしてオリジナル特典付きカレンダーも予約受付開始予定！直筆サイン入りがもらえる特典も！

一部オンラインショップでは、オリジナル特典付きカレンダーの予約を受付開始予定。

FLaMme Mail Orderでは、期間内に予約頂くと直筆サイン入りカレンダーがもらえるキャンペーンも実施。

この機会をお見逃しなく。

■【先着100名様限定】直筆サイン＆宛名入りカレンダー

・対象ショップ：FLaMme Mail Order

https://flamme-mailorder.com/products/nr-01

※URLは9/12(金)12時よりアクセスいただけます。

■直筆サイン入りチェキ風カード1枚付き

チェキ風カードにはカレンダー未公開カットを収録予定！

・対象ショップ：FLaMme Mail Order

https://flamme-mailorder.com/products/nr-02

※URLは9/12(金)12時よりアクセスいただけます。

■ミニカレンダー1枚付き

Amazonでご予約・ご注文いただくと、カレンダー未公開カットを使ったミニカレンダー1枚がもらえる。

順次販売開始致します。

商品概要

仕様:【サイズ】A5 【ページ数】26ページ

価格:3,850円(税抜3,500円)

発売開始予定日: 2025年11月22日

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年)7月31日

【関連サイト】

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》

■ハゴロモ＠カレンダー部 X(旧Twitter)

＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》