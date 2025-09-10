【クロスマ】Amazon受注取得に対応！複数モールの発送を一元化

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、このたびAmazonの受注管理に対応したことをお知らせいたします。

機能について

これまでクロスマは楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケットの受注管理に対応しておりましたが、新たにAmazonの受注管理にも対応。FBA以外の自己配送分も含め、各モールの受注情報を一元管理できるようになりました。

主なメリット

- 複数モールの受注をまとめて管理可能- 発送ラベルの一括印字が可能

これにより、店舗様は業務効率を大幅に向上させ、受注・発送業務の負担を軽減できます。

対応モール

・Amazon

・楽天市場

・Yahoo!ショッピング

・au PAY マーケット

・メルカリshops

・Qoo10

・Shopify

今後の展望

クロスマは、複数モールの受注・在庫・商品情報をまとめて管理できる統合システムとして、今後も店舗運営の効率化と業務負担軽減をサポートしてまいります。

クロスマとは

無料お試しはこちら :https://crossma.jp/application-form/

Amazonへの出品商品を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケットなど複数モールへ2クリックで一括出品。

らに、在庫連携や受注処理、FBAマルチチャネル、メール配信まで自動化できます。

物販・ネットショップ運営にかかる日々の作業を大幅に削減します。

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp (広報担当: 佐藤)

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治