本当に行きたい「夢の第一志望校」へ。受験を“間に合う”に変える！受験に強い社会人プロ教師の名門会『志望校対策講座』受付開始

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は、小学生・中学生・高校生・既卒受験生を対象に、本当に行きたい「夢の第一志望校」合格を目指すための特別講座『志望校対策講座』の受付を2025年9月より開始いたします。

2025年もいよいよ後半戦に突入し、志望校合格に向けて過去問演習が非常に重要な時期となりました。この時期の過去問演習は、単に問題を解くだけでなく、出題傾向の把握や時間配分の感覚を養うことが不可欠です。

秋からの学習では、志望校の入試問題と生徒自身の弱点箇所に焦点を当て、優先順位をつけた対策が合否を左右します。過去問に取り組む時期や年数、そして復習方法など、個々の状況に応じた具体的な対策こそが合格への最短距離です。例えば、苦手分野を克服するための徹底的な演習や、得意科目をさらに伸ばす戦略的な学習計画が考えられます。

もし夏休み明けの模試で思うような成績が出なかったとしても、まだ間に合います。合格点突破を目指すなら、プロ教師による完全1対1個別指導の名門会にぜひお任せください。指導経験豊富なプロ教師が、生徒一人ひとりの状況に合わせた最適な学習プランを提案し、志望校合格まで徹底的にサポートいたします。

名門会の「志望校対策講座」では、志望校合格から逆算した自分だけの「個人別カリキュラム」を作成し、カリキュラムに沿った特別な講座を提供いたします。

- 【志望校対策講座】 実施概要

■名称：志望校対策講座

■「志望校対策講座」専用LP URL：

https://meimonkai.co.jp/lp/lp2509_transfer/

■対象学年：小学生・中学生・高校生・既卒受験生

■日時：2025年9月～受験本番 1回120分×回数自由

※回数・指導時間に関しては、是非ご相談ください。

■講座種類：

◆志望校過去問対策 ◆演習総合型・学校推薦型選抜などの特別選抜対策

◆大学入試共通テスト対策塾用教材集中特訓 ◆苦手単元克服

◆定期テスト得点UP対策（内申点対策） ◆受験頻出問題集特訓

◆小論文・面接対策その他、ご要望に応じて対策授業が可能です。

■指導形態：社会人プロ教師による完全1対1個別指導

指導場所は教室・自宅・オンラインからお選びいただけます。

- 受験本番で力を発揮することができる「勝者の合格戦略」

生徒が心から望む第一志望校への合格を実現できるよう、社会人プロ教師による質の高い1対1指導で徹底的にサポートします。名門会の指導は、画一的な偏差値に囚われることなく、生徒一人ひとりの「本当に進みたい志望校」を明確にすることから始まります。次に、その志望校合格のために必要となる具体的な学力レベルを明確にし、生徒自身の現在の学力と、克服すべき課題を詳細に把握します。

これらの綿密な分析結果に基づき、生徒一人ひとりに最適化された「合格逆算カリキュラム」と、合格の可能性を最大限に高めるための「最も効果的な併願パターン」を提案します。授業の進捗状況を常に確認しながら、カリキュラムの細やかな軌道修正を繰り返し行い、常に最適な学習プランを維持することで、受験本番まで生徒と二人三脚で伴走していくことをお約束します。

- 志望校対策の王道は「過去問対策」

名門会では、“夢の第一志望校合格”を掴み取るために「過去問対策」を実践しています。過去問対策をすることによって、志望校の出題傾向をつかみ、合格最低点を知り、その合格最低点を取るために現状の自分の課題や問題点を確認することができます。

- 名門会の特長～難関校受験に強い理由～

１．100%社会人のプロ教師が“生徒の自己実現”を全力で支援します。

単なる目先の成績アップではなく、難関校合格まで確実に導くためには、アルバイトの家庭教師では力が足りません。解らない問題を教えるだけでなく、合格から逆算したカリキュラムを作り、進捗度合をチェックして指導するには、「豊富な指導経験」「プロとしての実績」が必要不可欠です。

そのため名門会は、合格実績や事前の採用テストをもとに、指導経験・実績が豊富なプロ教師を厳選して採用しています。

２．志望校合格から逆算した「個人別カリキュラム」で導きます。

プロ教師による指導は全て、夢の第一志望校合格から逆算した「個人別カリキュラム」に基づいて行われます。本当に入りたい“夢の第一志望校”に合格するために、「いつまでに・何を・どのレベル」まで完成させる必要があるのか。名門会では生徒一人ひとりの現在の状況を正しく見極めて、受験に必要な戦略を立て、さらに科目別に詳細なカリキュラムを策定し、随時見直しを行いながら志望校合格へと導きます。

３．教務担任が合格への道を総合的にマネジメントします。

名門会には、生徒の学習指導を行うプロ教師に加え、夢の第一志望校合格への総合マネジメントを行う教務担任がいます。教務担任は、各科目の学習バランスやカリキュラムのチェック、各科目のプロ教師間の調整、保護者様との学習進捗状況の情報共有、課題に対する解決策の策定など、お子様を志望校合格へと導くために必要なあらゆる支援を専門的に行います。

1人のアスリートが競技で結果を残すとき、その背景には、トレーナーをはじめ、さまざまな優れたサポートスタッフがいるものです。

それと同様に、プロ教師と教務担任、役割の異なる複数の受験のプロが、常に生徒と保護者様のそばにいる。これこそが、多くの経験と実績を積んできた私たち名門会の強みです。

名門会の教務担任システムと他社との違い

■株式会社名門会

所在地：東京都豊島区目白一丁目4番25号

代表：代表取締役社長 吉田 信司

事業内容：・社会人プロ家庭教師センター「名門会」の運営

・全国展開の進学個別指導塾「TOMEIKAI」の運営

・対面授業同様の双方向オンライン授業「名門会ONLINE」の運営

・医学部受験専門個別指導塾「MEDIC名門会」の運営

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目1番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通

じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの

導入支援、教育旅行事業などを展開

