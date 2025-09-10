FREAK′S STOREが提案する″LEATHER COLLECTION″が登場。カーフレザー・ゴートスウェードを使用したジャケットを計4型リリース。
FREAK'S STOREが2025年の秋冬シーズンに新たに提案する"LEATHER COLLECTION"が登場。牛革の中でも最高級と称されるカーフレザーと、耐久性・耐摩耗性に優れており、柔らかくしなやかなゴートスウェードを使用したジャケット計4型をリリース。
素材からデザインの細部にまでこだわりを詰め込み、一生ものの逸品として共に歳を重ねてくれるプロダクトが完成した。
"LEATHER COLLECTION"の4型は、全国のFREAK'S STORE店舗・各種オンラインストアにて9月中旬より販売開始。
■ITEM
FREAK'S STORE/Carf Leather Single Riders Jacket \39,930(tax in)
FREAK'S STORE/Carf Leather Car Coat \42,900(tax in)
牛革の中でも最高級と称される、ベビーカーフレザーを使用した「Carf Leather Single Riders Jacket」・「Carf Leather Car Coat」。その薄く繊細で上品な質感を活かすために、余計なディテールを排しシンプルで洗練されたデザインに仕上げた。
FREAK'S STORE/Goat Leather Single Riders Jacket \39,930(tax in)
FREAK'S STORE/Goat Leather Car Coat \42,900(tax in)
柔らかく、しなやかで軽やかな着心地が特徴のゴートスエードを使用した「Goat Leather Single Riders Jacket」・「Goat Leather Car Coat」。耐久性・耐摩耗性にも優れており、無骨ながらも毎日着たくなるような1着となった。
■LOOK
Carf Leather Car Coat
Goat Leather Car Coat
Carf Leather Single Riders Jacket
Goat Leather Single Riders Jacket
■SALES INFORMATION
□販売チャネル
・FREAK'S STORE 店舗
・FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Park
https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/
・FREAK’S STORE ZOZOTOWN
https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/
・FREAK’S STORE Rakuten Fashion
https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/
□特設ページ
https://www.daytona-park.com/feature/989215
■FREAK'S STORE
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。
FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)
Instagram ：(https://www.instagram.com/freaksstore_official/(https://www.instagram.com/freaksstore_official/))