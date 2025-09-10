筏井りさ（バルドラール浦安ラス・ボニータス）が週間MVPに！第8節｜2025年9月6日～9月7日 週間ベスト5【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】
9月6日（土）～9月7日（日）に実施したメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 第8節におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年9月6日～9月7日）
＜MVP｜FP＞
筏井りさ（バルドラール浦安ラス・ボニータス）
＜FP＞
伊崎有那（ミネルバ宇部）
肥尾明里（フウガドールすみだレディース）
四井沙樹（SWHレディース西宮）
＜GK＞
小林望月（福井丸岡ラック）
※選考協力：PANNA-FUTSAL(https://www.panna-futsal.com/)（@panna5(https://x.com/panna5)）
