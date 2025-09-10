【大丸神戸店】『キミとアイドルプリキュア♪』の世界を楽しめる！「キミとアイドルプリキュア♪展」開催決定

株式会社 大丸松坂屋百貨店

ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜あさ8時30分より放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』の展覧会、「キミとアイドルプリキュア♪展 ～“キミ”と会える瞬間（とき）！～」を大丸神戸店にて開催いたします。

会場では、ファンの皆さまが推し活を思いきり楽しめる“推し活部屋”や、キャラクター「プリルン」が自分にぴったりのプリキュアを診断してくれる“推しプリキュア診断”など、見どころが盛りだくさん！

さらに、かわいくデコレーションされた展示エリアや、アイドルプリキュアと一緒に写真が撮れるツーショットコーナーもご用意しています。

22年の歴史を重ね、幅広い世代に愛され続けるプリキュアの魅力をたっぷりと体感できる、子どもから大人まで楽しめるイベントです♪

入場者プレゼントはこちら(ハート)

入場いただいたお客さまに、チケット風カードを

1枚プレゼントします！

※全5種。絵柄を選ぶことはできません。

※デザインは実物と異なる場合がございます。

※無料入場 (3歳未満の方、障がい者手帳をお持ちの方の介添えのための同伴の方、その他無料入場の方) は配布対象外です。

イベントオリジナルグッズも盛りだくさん！

↑「リボンチャーム」各 税込1,800円

↑「リキッドラメアクリルブロック」各 税込1,800円

↑「アクリルスタンド」各 税込1,200円

↑「銀テープ風 アクリルキーホルダー」 ↑「トレーディングミニ色紙Vol.2」

各 税込1,200円 各 税込500円

他にもたくさん！詳しくはHPをチェック♪

https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/goods/

★特典グッズ付きの入場券も販売！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3270_1_976ebeafeb79fbe73901384a8195339e.jpg?v=202509110526 ]

＜開催概要＞

■名 称：「キミとアイドルプリキュア♪展～”キミ”と会える瞬間（とき）！～」

■会 期：2025年9月17日 (水) → 9月29日 (月) 10時～19時 (最終入場は18時30分まで)

※最終日は17時閉場 (最終入場は16時30分まで)

■場 所：大丸神戸店9階 大丸ミュージアム＜神戸＞

■主 催：「キミとアイドルプリキュア♪展」神戸実行委員会

■入場券：

一般 (中学生以上) 前売券：1,500円 当日券；1,800円

子ども (3歳～小学生) 前売券：1,000円 当日券：1,200円

特典グッズ付き入場チケット 前売券：5,000円、当日券：5,200円

※全て税込価格

※3歳未満は入場無料。ご購入の際には必ず保護者 (18歳以上) 同伴でご入場ください。(保護者の方は入場券の購入が必要となります。)

※特典グッズ付き入場チケットはA/Bは先着順で、なくなり次第販売終了となります。

※特典グッズ付き入場チケットA/Bは、チケットぴあにてお取り扱いいたします。ローチケ・イープラスでの販売はございません。

※当日券は、各プレイガイドおよび会場窓口で9月17日(水)より販売いたします。

※特典グッズ付き入場チケットA/Bは、前売で終了していない場合のみ。会場窓口で当日券価格5,200円で販売いたします。

※チケットご購入にあたっては会場サイトの注意事項を必ずお読みください。

※本展覧会は、大丸・松坂屋各種ご優待を除外とさせていただきます。

※障がい者手帳、小児慢性疾患手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費 (指定難病)受給者証をお持ちの方も入場券の購入が必要となります。ただし、その介添えのための同伴者1名様まで無料ご入場いただけます。

※グッズコーナーのみのご入場は不可とさせていただきます。

※その他、詳細は公式HPをご確認ください。

▽会場サイト：https://dmdepart.jp/museum/kobe/youandidol_precure/

▽公式HP：https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/

▽公式X：プリキュア イベントinfo https://x.com/all_precure_exh

(C)ABC-A・東映アニメーション