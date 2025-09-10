ニューバランス公式オンラインストア 19周年祭 9月11日(木)12:00よりスタート

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2006年にオープンしたニューバランス公式オンラインストアの19周年を記念し、9月11日（木）12:00～10月10日（水）14:59まで「ニューバランス公式オンラインストア19周年祭」を実施いたします。

日頃のご支援への感謝の気持ちを込めて、さまざまな期間限定のキャンペーンをご用意しております。

今だけの特別なキャンペーンをぜひお楽しみください。

※キャンペーンにより、開催日時が異なりますので、ご注意ください。

「ニューバランス公式オンラインストア 19年祭」スペシャルサイト

https://shop.newbalance.jp/lp-anniversary.html

また、ニューバランスの会員ロイヤリティープログラム「myNB」の会員様限定で、特別なクーポンプレゼントや様々なキャンペーンも実施致します。まだ会員登録お済でない方は、ぜひこの機会にご登録ください。

新規登録はこちら https://shop.newbalance.jp/login

ニューバランス公式オンラインストア 19周年祭 概要

◆Anniversary Sale

期間 : 9月11日(木)12:00 - 9月24日(水)9:59

定番モデルや人気アイテムが新たにラインナップ。セール対象のシューズ・アパレル・アクセサリーが最大40％OFFとなります。さらにセール商品を同時に2点のお買い上げで20%off、3点以上のお買い上げで25%offとなるアニバーサリーセールを期間限定で開催いたします。

Made in USA 990や992、90/60や1906など人気のライフスタイルモデル、上品な表情と高い機能性をもったシングルテーラードジャケットやパンツなど都市生活者のためのシティスペックウェア「MET24」、大谷翔平選手の二刀流の才能を表現した「大谷翔平シグネチャーコレクション 」のTシャツやフーディーなどがお求めやすくなります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

◆TOKYO DESIGN STUDIO New Balance Special Sale

期間 : 9月11日(木) 12：00 - 10月10日(金) 14:59

新たなテクノロジーとデザインをまとったブランド TOKYO DESIGN STUDIO New Balanceの洗練されたアイテムが、期間限定、スペシャルプライスで販売いたします。 洗練されたアイテムを、期間限定でスペシャルプライスで販売いたします。これからのシーズンに最適な、優れた撥水性・透湿性・ストレッチ性も併せ持ったウィンドジャケットやパンツなど、多数ラインナップ。

セール商品を同時に2点のお買い上げで20%off、3点以上のお買い上げで25%offとなるAnniversary Saleの対象となります。

◆カテゴリー別 限定クーポンキャンペーン

期間：9月11日(木)12:00 - 9月17日(水) 9:59

ニューバランス公式オンラインストアでは、対象カテゴリーの対象商品に使える【限定クーポン】を配布致します。お買い物金額に応じて、割引額がステップアップする「クーポン（プロモーションコード）」で、欲しかったアイテムを、さらにお得にお求め頂けるチャンスです。

※各クーポンは対象カテゴリーの対象商品にのみ適用されます。他カテゴリーの商品にはご利用いただけません。

※クーポンは期間限定です。お早めにご利用ください。

対象店舗

ニューバランス公式オンラインストア

※公式オンラインストア限定企画のため、公式オンラインアウトレット、各店舗（オフィシャルストア・ファクトリーストア・コンセプトストア）は対象外となります。

詳細は以下ページをご確認ください。 ※9月11日（木）12:00 P.M.より公開予定。

https://shop.newbalance.jp/lp-category-coupon.html

◆2002R 公式ストア限定モデル先行販売

期間 : 9月11日(木)12:00 ～

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に誕生した「2002」の重厚なアッパーデザインを継承しながら、ニューバランスの代表的なテクノロジーを採用したハイスペックソールを融合した人気のライフスタイルモデル「2002R」から公式ストア限定モデルが登場いたします。

公式オンラインストアでは、19周年を記念して9月11日（木）12:00 P.M.より先行販売を開始いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく。

https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-2002.html



◆NB GREY購入者限定 ノベルティプレゼントキャンペーン

期間 : 9月11日(木) 12:00 ～ 10月10日(金) 14:59

新たなアパレルコレクションとして、ニューバランスの軌跡をたどり、そのエッセンスをアパレルで表現した「NB GREY（エヌビーグレー）」を2025年7月より展開しております。

「NB GREY」アパレルご購入の先着1,900名様に、NBオリジナルノート＆ペン をプレゼントいたします。

※1回のご注文につき、1セットをプレゼント

※カラーの指定はできません

※なくなり次第終了となります

NB GREY 特設サイト

https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-app-nbgrey.html

◆会員限定 Made in USA / UK アイテム Wポイントキャンペーン

期間 : 9月11日(木) 12:00 ～ 10月10日(金) 14:59

期間中に、Made in USA / UKの商品をご購入ただいたmyNB会員様はポイントが2倍となります。今回のお買い物から新たに会員登録される方も参加可能です。

対象商品：Made in USAのシューズ・アパレル、Made in UKのシューズ

https://shop.newbalance.jp/made-in-usa-and-uk/

【ご注意事項】

・ご注文後に会員登録された場合は、本キャンペーンの対象外となります。

・ご注文時には、通常付与分とキャンペーン分のポイントが合算して表示されます。

・キャンペーンで付与されるポイントはランクアップの対象となり、通常ポイントと同様に、付与日から1年間有効です。

◆最大3,000円off！ ニューバランス公式ストアアプリくじ開催

期間：9月17日(水) 10：00 ～ 9月24日(水) 9：59

ニューバランス公式ストアアプリから参加できる「くじ」で、豪華クーポンをプレゼントいたします。1等～3等のいずれかが必ず当たるチャンスをお見逃しなく。

※期間中おひとり様1回限りのご参加となります。

詳細はアプリでご確認ください。

https://yappli.plus/newbalance-anniversary-celebration2509-site

【当選内容】

🥇1等：最大3,000円offクーポン

🥈2等：最大1,000円offクーポン

🥉3等：最大500円offクーポン

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ ご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120