【岐阜・恵那】老舗和菓子店「良平堂」が栗カフェで『栗きんとん搾り体験』を開始～秋限定！旅先で楽しむ和栗スイーツ体験～

有限会社 良平堂

岐阜県恵那市の老舗和菓子店「良平堂」（本社：岐阜県恵那市大井町2714-66、は、直営の「栗カフェ」にて2025年9月より『栗きんとん搾り体験』をスタートしました。

訪れた方が自ら栗きんとんをしぼり、出来たてをその場で味わえる体験型イベントです。秋の恵那観光を彩る新しい旅の楽しみとして、観光客やメディア関係者から注目を集めています。

観光の新スポット「栗きんとん搾り体験」

・職人さながらに、和栗を使った栗きんとんを自分の手でしぼる特別体験

・出来たてならではのほろりとした口どけと芳醇な香り

・SNS映えする写真が撮影でき、女子旅・ファミリー層に人気

恵那観光との相性抜群

・恵那峡や中山道散策とあわせて楽しめる

・「秋の恵那旅」のモデルコースにぴったり

・栗畑や恵那山の絶景と組み合わせた滞在型観光の一環としても話題

会社概要

会社名：有限会社良平堂

所在地：岐阜県恵那市大井町2714-66

代表者：代表取締役 近藤薫

事業内容：栗きんとん・栗菓子の製造販売、カフェ運営、オンラインショップ（楽天・Amazon）運営

URL：https://www.enakuri.jp

有限会社良平堂



TEL：0573-26-0703

MAIL：info@ryouheid.enat.jp