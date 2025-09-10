【10台限定】タカラスタンダード「レミュー」定価15％割引 限定キャンペーン

リプレ株式会社

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、タカラスタンダードの最高級グレード システムキッチン「LEMURE（レミュー）」の特別キャンペーンを実施いたします。

高品位ホーローの丈夫さ、収納力、インテリア性の高さは他のシリーズを圧倒します。今回、限定10台を 定価から15％OFF でご提供します。

「一生モノのキッチンを選びたい」という方には、まさに絶好のチャンスです。

タカラスタンダードのシステムキッチン LEMURE（レミュー）とは

「レミュー」最大の特長は、キッチンを“料理する場所”から“誇れる空間”へと変える上質さと、機能性・清掃性を兼ね備えている点です。

高品位ホーローが生み出す耐久性と清潔感、そしてインテリアとしても映えるデザイン。質感・収納力・機能、すべてにこだわり抜いた一台は、毎日の調理をもっと快適に、そして楽しくしてくれます。

また、カウンター素材や扉カラー、取っ手やワークトップの仕上げまで選べるため、ライフスタイルやお好みに合わせたコーディネートが可能。料理好きの方はもちろん、「家族と過ごす時間を大切にしたい」という方にもおすすめです。

忙しい朝はスムーズに料理や片付けが進み、休日は家族でゆったり料理を楽しむ。そんなシーンの切り替えが自然にできるのも、「レミュー」ならではの魅力です。

そして何より、私たちが「レミュー」をおすすめする理由の一つは、 リフォームでの導入にもしっかり対応しているという点。

実際にご採用いただいたお客様からは、

「料理する時間が楽しくなり、子どもと一緒に台所に立つ機会が増えました」

「友人を招いたときに“素敵なキッチンだね”と褒められてうれしい」

といった声が寄せられています。

弊社では、〈レミュー〉を取り入れたリフォームプランを多数ご用意。LDK全体のバランスを考慮した設計や、収納・家電配置を含めた空間トータルでのご提案も可能です。

調理台に立った瞬間、広々としたワークトップと整理された収納が目に入る安心感。油はねや水汚れもサッと拭くだけで清潔を保てる気持ちよさ。そこに家族の笑い声が重なれば、キッチンは“作業場”を超えて“家の中心”となる空間に変わります。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと誇れる空間に」――。

毎日立つ場所だからこそ、キッチンに“ほんの少しの贅沢”を。

見た目の美しさだけでなく、使うたびに満足感を感じられるキッチンを、私たちと一緒に形にしてみませんか？

■LEMURE（レミュー）の特徴

https://www.takara-standard.co.jp/product/system_kitchen/lemure/

１．高品位ホーロー扉

艶やかで深みのある光沢が特徴のホーロー扉は、まるで高級家具のような存在感を放ちます。油汚れも水拭きでサッと落ち、長年使っても色あせしない輝きをキープ。一般的な素材の約2倍の耐久性を持ち、毎日使うたびに「美しい」と感じられる、永く愛せるキッチンを実現します。

２．ワークトップ

天然水晶美しさを持つ高級人造石、アクリル人造大理石など、洗練されたホテルライクな空間を演出。美しさと熱や衝撃に強い機能性。表情豊かな色柄も上質なインテリアと調和し、キッチン全体をスタイリッシュに見せます。強度も高く、デザイン性と実用性の両方を兼ね備えた“本物志向”の仕様です。

３．収納キャビネット

キッチン家電はもちろんダストボックス、ストック品などもまとめて収納できます。来客時はサッと閉めるだけで中を隠し、スッキリしたキッチンを演出。棚の高さを調整できるので、自分好みの収納が可能です。仕分けしやすく整然とした収納は、見た目の美しさも演出。暮らしの細部にまで「上質」を届けます。

4．選べるカラーバリエーション全31色

深みのある木目調や上質なモノトーンなど、高級感を引き立てる31色を展開。インテリアに合わせたコーディネートで、オーダーメイドのような特別感を演出します。選ぶ楽しみから始まり、完成後の満足感まで続く“贅沢な時間”をご提供します。

5．マグネット収納

ホーロー素材だから、キッチンの中も外も、お好きな場所にペタッと簡単に。もちろんキャビネット内部もホーローなので、穴を開けたりせずに自分好みの収納が作れて、インテリアが更にアップ。

6.キープクリーンフード

高効率油捕集を実現する、タカラ独自の「フィルタリング構造」により、シロッコファンの手前までで油煙に含まれるほとんどの油を捕集、レンジフード内部のお手入れは10年間不要です。

【リプレで安心と納得のシステムキッチンリフォームが叶う理由】

タカラスタンダード レミュー施工実績が豊富、パートナーショップ加盟店

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

レミューの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

キッチンリフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、リビングも含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

レミューの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：タカラスタンダードの最高級グレード「LEMURE（レミュー）」が10台限定のご契約で定価から15％割引き！

■対象商品：タカラスタンダード システムキッチン LEMURE（レミュー）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

