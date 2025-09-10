第11回「企業ボランティア・アワード」募集開始！
今年度も、都内にある企業で働きながら非営利団体でボランティア活動をしている人たち（企業ボランティア）の貢献を讃え、その活動を表彰する『第11回 企業ボランティア・アワード』の募集を開始しました。たくさんのご応募お待ちしています！
【募集概要】
■応募資格
下記のいずれかに該当する方々
１.従業員5名以上が非営利団体でボランティア活動をしている都内の企業、またはその従業員のボランティア・グループ
２.上記１.の企業ボランティアが活動している非営利団体（NPO、福祉施設、教育機関、公共団体等）
※再応募について
〇過去に受賞した場合は、活動内容が異なればご応募いただけます。
〇過去に受賞していない場合は、過去に応募した活動の再応募は可能です。
募集開始：2025年9月3日（水）
応募締切：2025年11月14日（金）17時
発 表：2025年12月19日（金）正午 下記サイトで発表します。
https://www.tvac.or.jp/kigyo/
表彰式 ：2026年2月25日（水）夜
表彰式は、企業ボランティアの交流およびネットワーキングのために開催する
『企業ボランティアの祭典2026』の中で行います。
■賞と奨励金
選考委員会により選ばれた企業またはその従業員のボランティア・グループに「大賞」、「特別賞」、「奨励賞」などの賞を贈呈します。
「大賞」に選ばれた企業、またはその従業員のボランティア・グループに活動奨励金20万円を贈呈します。活動奨励金は、活動先の非営利団体でのボランティア活動等にお使いください。
受賞しなかった場合も、応募した企業または推薦された企業に、本センター長より感謝状をお贈りします。
■選考基準
従業員がアイデアを活かして主体的に活動している。
コミュニティや非営利団体のニーズに対応している。
企業で働いている人たちが参加しやすい工夫がされている。
※活動の規模や継続年数は問いません。
■募集要項と応募フォーム
以下のURLをご覧ください。
https://www.tvac.or.jp/kigyo/case/award/10.html
■お問い合わせ先
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
東京ボランティア・市民活動センター（企業担当）
〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ10階
TEL:03-3235-1171 Eメール:corporatev@tvac.or.jp
URL:https://www.tvac.or.jp/kigyo/