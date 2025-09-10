＜SNIDEL BEAUTY＞ガラスのようなつや感を生み出す、プランプリップグロス“リップ グレイズ”が新登場

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 豊山 YAMU 陽子)が展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」は、「リップ グレイズ」新製品9色(うち3色一部店舗数量限定色）を2025年9月24日(水)より予約開始、2025年10月1日(水)より阪急うめだ本店、ルミネ新宿2店、ルミネ有楽町店にて先行発売開始、2025年10月3日(金)よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて新発売いたします。

LIP GLAZE

笑って、話して、時々お茶して、また笑って。

私たちのおしゃべりな唇は、忙しくて楽しくて可愛い。

きちんと彩っておめかしできるルージュも必要だけど、ノールックに塗っておしゃべりに戻れる気楽なリップも女の子の人生にはマスト。チューブからそのままストローク。うるんで色づき即効チャーミング。リップラインも気にせずに、オーバーリップだってキュート。

ときめきを映し出した色たちは唇を透かすシアーカラー。どの色を塗っても“自分色”になるから、好きをためらわずにまといたい。唇と心を弾ませるプレイフルなカンバセーションリップとどこへ行く？

SNIDEL リップ グレイズ

SNIDEL リップ グレイズ

新製品9色(うち3色一部店舗数量限定色)

税込2,530円(税込）

ガラスライクなツヤが縦ジワをカバーし、ジューシーな口元に。

素の唇を透かす発色で自分色に彩る、プランプリップグロス。

ガラスコーティングのように唇に密着し、みずみずしくうるツヤに。かなえたのは、高密着・高光沢・高抱水性。機能の異なる３種のオイルをオリジナルブレンドすることによって生まれた、まさに“グレイズ”な処方。

気になる縦ジワにブレンドオイルが入り込み、ピタッと密着しながら高光沢オイルが光をリフレクトしカバーアップ。さらに高抱水性オイルがうるおいを抱え込みつつゲル化することで、ベタつくことなくツヤ膜が実現。プランプ成分*配合で、ふっくら理想の唇に。

見たままの発色をかなえながら素の唇を透かす質感は、一本でリップメイクを完成させても、手持ちのルージュに重ねてもOK。唇の色に溶け込む“似合わせ”設計で、ためらい色を似合う色に変えるマジックも。

*メントキシプロパンジオール、トウガラシ果実エキス（すべて保湿）

カラーラインアップ

01 Peach Cider

やわらかいミルキーコーラル。ホワイトパールで翻弄する粘膜リップに

02 Weekend Escape

キュートなブロッサムピンク。唇に花が咲いたような愛らしさを

03 Endless Laughter

みずみずしいスウィートピンク。透け感ヴィヴィッド色で唇をご機嫌に

04 Mirror Mirror

ドーリーなキャンディピンク。オトナ無垢な表情を叶える青みニュアンス

05 Cassis Milk

センシュアルなメルティローズ。じんわり高揚感がにじむ芳醇リップに

06 Milky Almond

洒落めくマカロンベージュ。アンバーニュアンスの肌映えヌード色

EX01 Inside Joke

阪急うめだ本店限定色

多彩に瞬くスパークリングピンク。小悪魔的に惹きつけるホワイティカラー

EX02 Cheerful Retreat

ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店限定色

ツヤめくエンパワリングピンク。レッドパールが表情の鮮度をアップ

EX03 Romantic Dew

アットコスメ限定色

甘美にまばゆいシュガーライラック。ピンクの光をひそませたコケティッシュ色

パッケージについて

パッケージには鏡を見なくても塗れる肌あたりのいいチューブタイプを採用。

おしゃべりの途中でも、さっと手軽に塗り直しが可能に。

さらにキャップはバッグやスマホチェーンにつけられるホールを備えたカスタム仕様。

手のひらサイズのコンパクトリップなのでポーチインはもちろん、チャームと一緒につけたりデニムのポケットに忍ばせたりも自由。どこにでも連れ出しいつでも可愛いをチャージできる、バディなリップです。

予約・発売について

■予約開始日

・2025年9月24日(水)

■先行発売日

・2025年10月1日(水)

阪急うめだ本店・ルミネ新宿２店・ルミネ有楽町１店

■全国発売日

・2025年10月3日(金)

※オフィシャルオンラインストアでの予約・発売は午前10時からを予定しております。

SNIDEL BEAUTYについて

“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトに、ポイントメイク、ベースメイク、スキンケアラインまで、天然由来成分をたっぷりと配合したナチュラルな処方のアイテムを展開。ビューティーを自分のためだけに消費する時代をこえて、ポジティブな新しい選択肢として提案したいと考えました。機能や仕上がりへのこだわりも諦めない上質な製品づくりを通して、天然素材がもつ生命力を余すことなく届けます。



■SNIDEL BEAUTY 公式Instagram

https://www.instagram.com/snidelbeauty(https://www.instagram.com/snidelbeauty)



■SNIDEL BEAUTY 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/snidel_beauty(https://twitter.com/snidel_beauty)