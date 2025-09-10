【株式会社LIFESCAPES】ICCサミット KYOTO「リアルテック・カタパルト」で優勝、「デザイン&イノベーション アワード」で２位入賞

株式会社LIFESCAPES

株式会社LIFESCAPES（本社：東京都港区、代表取締役：牛場潤一、以下LIFESCAPES）は、2025年9月1日～9月4日に開催された「Industry Co-Creation(R)️ (ICC)サミット KYOTO 2025」において、「REALTECH CATAPULT（リアルテック・カタパルト）」で優勝し、また「デザイン&イノベーション アワード」で２位入賞しましたことをご報告いたします。

ICCサミット KYOTO 2025とは

Industry Co-Creation (ICC)サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」をコンセプトとし、毎回400名以上が登壇、総勢1,200名以上が参加するエクストリーム・カンファレンスです。ウェスティン都ホテル京都（メイン会場）等で、2025年9月１日～９月４日の４日間開催されました。

■ リアルテック・カタパルトで優勝

ICCサミット開催期間中、９月３日に「REALTECH CATAPULT リアルテック・ベンチャーが世界を変える」が開催されました。８社の研究開発型ベンチャーが各７分間の熱いプレゼンテーションを繰り広げる中、当社取締役CSO 林 正彬が登壇し、優勝いたしました。

プレゼンテーションでは、「Brain-Machine Interface技術による「治ることを諦めない」世界の実現」をテーマに、従来のリハビリにおける「重度症例の難しさ」「社会復帰の困難さ」といった課題に対して、BMIを用いて脳の可塑性を引き出し、回復をうながす仕組みを紹介しました。また、慶應義塾大学発の研究成果を基盤とした技術開発の強み、医療現場への導入実績、そしてグローバル展開に向けた今後の計画について7分間のピッチをおこないました。

動画アーカイブはこちら（林のプレゼンは1:06:10頃付近からです）

https://www.youtube.com/live/nFDjNGyfk3M?si=q7v5WIhJbSdLzXSd&t=3971(https://www.youtube.com/live/nFDjNGyfk3M?si=q7v5WIhJbSdLzXSd&t=3971)

リアルテック・カタパルト 結果速報記事

諦めていた生活をもう一度、BMI医療機器で重度の手指麻痺を改善する「LIFESCAPES」

https://industry-co-creation.com/news/115447

■ デザイン&イノベーションアワードで２位入賞

さらに９月２～３日に「デザイン&イノベーションアワード」が開催されました。当日は、12社の各ブースを審査員が見学・体験され、革新性(イノベーション)、想いへの共感、職人技 (アルチザン)、市場性(ビジネスインパクト)、社会性(サスティナビリティ)の観点から100名超の審査員による投票が行われ、LIFESCAPESは２位入賞、社会性（サスティナビリティ）部門および審査員賞１位を受賞いたしました。

■ LIFESCAPESの取り組み

LIFESCAPESは慶應義塾大学発の研究成果活用企業として、2018年に創業。脳の「可塑性」を引き出し、麻痺の治せる世界の創出を目指しています。

脳卒中や脊髄損傷などによる手の麻痺を対象に、脳と機械をつなぐ「Brain-Machine Interface（BMI）」を応用した医療機器を開発・製造販売をしています。2024年に薬事認証を取得後、国内で初めて医療機器認証品としてのBMI製品の販売を開始し、既に症例使用実績は800例を超えています。今後は取得された脳波データを活用したリハビリの個別最適化や海外への展開、他の中枢神経疾患領域への応用も視野に入れた事業を計画しています。

登壇者 林 正彬のコメント

このたび、ICCサミット KYOTO 2025において「リアルテック・カタパルト」で優勝、さらに「デザイン&イノベーション アワード」で２位入賞という評価をいただけたことを光栄に思います。今回の受賞は、私たちの技術開発の成果だけでなく、麻痺の治療に新しい可能性を拓くという取り組みに対し、多くの方にご期待をいただけた結果だと考えています。今後も、医療現場の先生方や様々なパートナーと連携しながら、BMI技術を必要とされる患者さんへ届けられるよう、誠心誠意、取り組みを進めてまいります。

