キャンセル料金のデジタル請求SaaS『請求できるくん』、飲食店向け予約管理サービス「トレタ予約台帳」と業務提携

株式会社AccordX（本社：東京都港区、代表取締役CEO：安井一男）は、自社が提供するキャンセル料金デジタル請求サービス「請求できるくん」において、飲食店向け予約管理システム「トレタ予約台帳」を展開する株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）と業務提携を開始いたします。

今回の提携により、「請求できるくん」の自動化・多言語対応機能と「トレタ予約台帳」の強力な予約管理機能を組み合わせることで、飲食店が直面する予約無断キャンセル（ノーショー）問題に対し、より実効性のある収益機会損失対策を提供してまいります。

◼︎業務提携の背景

AccordXは、キャンセル料金のデジタル請求SaaS『請求できるくん』を通じて、店舗運営の効率化と健全な顧客関係の構築を目指してまいりました。特に近年は、急増するインバウンド需要なども背景に、言語・文化の違いから発生するノーショー被害が飲食店の経営を直撃しており、より強力な対策の必要性が高まっています。

こうした状況の中で、多くの飲食店に導入されている「トレタ予約台帳」との連携は、予約管理とキャンセル料回収の両面をワンストップで支援する体制を構築する大きな一歩となります。

AccordXは、本提携を通じて、店舗の損失削減だけでなく、スタッフの負担軽減や顧客体験の向上に貢献してまいります。

◼︎提携サービスの内容

「トレタ予約台帳」について

「トレタ予約台帳」は、飲食店向けに開発された予約・顧客管理システムです。

特に 「テーブルマネジメント」 に特化しており、予約情報を一元的に管理することで、店舗オペレーションの効率化と売上の最大化をサポートします。

【主な特徴】

- 配席管理の最適化- 予約事故の防止- 直感的な操作性- 現場目線の設計

【トレタ予約台帳】 https://toreta.in/toreta-daicho/

【運営会社】

社名：株式会社トレタ

所在地：東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 フロンティア代々木4階

代表者：代表取締役 CEO 中村 仁

事業内容：飲食店向け 予約／顧客台帳サービスの開発・販売

URL：https://corp.toreta.in/

◼︎提携による効果

- 予約管理と請求回収の一体化「トレタ予約台帳」の予約情報を基盤としながら、「請求できるくん」が自動でキャンセル料を請求・回収することで、店舗オペレーションを大幅に効率化します。- 収益損失の削減ノーショーやキャンセルによる売上機会の喪失を最小限に抑え、健全な店舗経営をサポートします。- 多様な顧客層への対応多言語対応やスマートフォン決済機能により、インバウンドを含む幅広い顧客層に適切かつスムーズに対応できます。- キャンセルを起点とした新たな顧客関係の維持・構築クーポン機能を活用した「ネガティブ体験をポジティブに転換する仕組み」により、単なる請求にとどまらず、顧客との長期的な関係性構築を後押しします。

◼︎今後の展開

AccordXは今回の業務提携を出発点として、飲食業界における「キャンセルリスク対策のスタンダード化」を目指します。

- シームレスなサービス連携今後は、予約情報の自動連携やワンクリックでの請求発行機能を検討し、店舗スタッフの負担をさらに軽減します。- データドリブンな店舗運営支援統合レポート機能を強化し、予約・キャンセル・請求の一連のデータを分析することで、収益改善の具体的な示唆を店舗に還元します。- 業界全体への展開 トレタの予約管理ノウハウとAccordXの回収技術を融合させ、飲食業界におけるキャンセル対策の新たな標準モデルを構築していきます。将来的には、飲食以外の少額債権領域にも応用し、幅広い事業者の収益機会を守る仕組みづくりへと発展させていきます。

◼︎請求できるくんについて

飲食店をはじめ、キャンセルポリシーを設定している事業者向けに、キャンセル料の請求・回収を自動化・効率化するデジタル請求サービスです。

キャンセルによる収益損失を削減し、手間をかけずに適切かつ効率的な回収プロセスを実現しています。また、クーポン発行機能などを活用することで、キャンセル料回収をきっかけに顧客との信頼関係を構築し、再来店の促進にもつながる仕組みを提供しています。

飲食事業者様を中心に、上場企業から個店まで幅広く全国約4,000以上の店舗にご利用いただいております。

サービスページ :https://www.seikyu.ai/

株式会社AccordX

・社名：株式会社AccordX

・WEB：https://accordx.co.jp/#about

・設立：2017年10月30日

・代表者：代表取締役CEO 安井一男

・本社所在地：東京都港区六本木 4-2-45 高會堂ビル2階

・お問い合わせ：https://accordx.co.jp/contact

本件に関するお問い合わせ先

【飲食店関係者様】

「トレタ予約台帳」業務提携に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。詳細な機能や導入メリットについてご説明いたします。

お問い合わせURL：https://www.seikyu.ai/request-info

【報道関係者様】

株式会社AccordX 広報担当

お問い合わせURL：https://accordx.co.jp/contact