【EDIFICE】時代を超えて愛される名品「HUMBIE」を、現代的なフィット感とディテールでアップデート。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」では、 MACKINTOSH(マッキントッシュ) 別注 HUMBIE/ハンビー HUNTING SLを発売。

クラシックでありながらモダン。フォーマルでありながらカジュアル。

一見相反する要素を一着に宿すことで生まれる、新しい普遍のかたち。

今回の別注「HUMBIE」には、英国ハンティングジャケットを想起させる“レザー襟”を特別にあしらいました。伝統的なムードにラグジュアリーな質感を重ね、気品ある存在感を放つ仕様。

ベースにはスリムシルエットの「HUMBIE SL」を採用。シャープなラインと快適なフィット感はそのままに、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍。矛盾を抱えることでこそ成立する洗練を体現しています。

クラシックとモダンを自在に行き来する、この特別な「HUMBIE」をぜひ体感してください。

MACKINTOSH 別注 HUMBIE HUNTING SL(https://baycrews.jp/item/detail/edifice/blouson/25020310000740?q_sclrcd=040)

Price：\\159,500 in tax

Size ：34.36.38.40

店頭発売日：9月11日（一部店舗は12日発売）

お問い合わせ先：EDIFICE新宿店 03－5366－5481

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/