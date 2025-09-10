武内 将吾 先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2025/10/25〉
武内 将吾 先生
10月25日（土）
・武内 将吾 先生
BESJ代表
Studio B-Meister 代表
Physicalmind institute 認定 Tyo4マスタートレーナー
Master Stretch マスタートレーナー
Body Key マスタートレーナー
武内将吾先生によるワークショップ
2025年10月25日（土）に大阪市浪速区桜川の新スタジオで、武内将吾先生による特別ワークショップを開催します。
近年、ピラティスは単なるエクササイズの枠を超え、身体の正しい使い方や機能改善、スポーツパフォーマンス向上など、多岐にわたる目的で注目されています。
特に リフォーマー や チェア といったピラティスマシンは、マットだけでは得られない負荷やサポートを活かして、より精密な身体操作を学ぶことができます。
今回は武内将吾先生をお迎えして、ピラティスインストラクターや指導者を目指す方、既に現場で活躍されている方に向けて、
マシンを使った実践的なスキルアップの機会を提供する、特別ワークショップを開催します。
1.リフォーマーセミナー（12:30～14:30）
講師：武内 将吾 先生（BESJ代表、Studio B-Meister代表）
テーマ：「ストロングセンター～身体の繋がりをつくる～」
リフォーマーのスプリング負荷を活かし、身体の中心部（コア）を安定させながら、正しい動きを全身に伝えるテクニックを実践的に学びます。
2.チェアセミナー（15:00～17:00）
講師：武内 将吾 先生
テーマ：「チェアでのスパインムーブメント」
チェアを用いたエクササイズで、背骨の動きを促進し、マットでの動きとの連動を理解。参加者は実際にマシン操作を通じて、指導に活かせる応用テクニックを習得します。
開催概要
・日時 : 2025/10/25（土）12:30～17:00
・定員： 16名
・参加費：各セミナー 13,200円（税込）
・会場：〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26 3階ショールームにて
・申込方法：Instagram DM(https://www.instagram.com/juno__pilates/)またはメール（juno88＠juno‑pilates.jp）にて以下を明記
・お名前
・電話番号
・メールアドレス
JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)について
JUNO PILATES(https://juno-pilates.jp/)は、国内トップクラスのピラティスマシンを取り扱い、約30種類のマシンを用意。
2年間保証と手厚いサポートで、スタジオ運営や指導に安心して活用いただけます。
・大阪ショールーム：大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26
・東京ショールーム：東京都中央区築地2丁目