MUSIC CIRCUS、SBIグループ入りと今後の成長に向けて -資本提携を深化し、リアルイベントを核に協業体制を強化

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（以下、当社。TryHard Holdings Limitedの子会社）が株主として参画する株式会社MUSIC CIRCUS（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大付 楽洋、以下MUSIC CIRCUS社）は、このたびSBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下SBIホールディングス）のグループに加わることとなりました。

これにより、MUSIC CIRCUS社はSBIホールディングスの連結子会社として、地方創生戦略をはじめとしたSBIグループの取り組みとのシナジーを活かし、エンタテインメントを通じた新たな価値創造の推進に注力してまいります。

当社は引き続き株主としてMUSIC CIRCUS社に参画し、SBIグループとの協業を通じて、地方創生や国際的な文化交流の促進に寄与してまいります。

注：MUSIC CIRCUS社は、当社の連結子会社には該当しません（本件後も当社の連結範囲に子会社としての変更はありません）。

商号変更について

MUSIC CIRCUS社はこのたび、商号を「株式会社SBI MUSIC CIRCUS」へと変更し、SBIグループが有する先進的なブランドイメージや高い市場認知を活かしながら、事業展開を加速してまいります。これにより、従来培ってきた音楽フェスティバルや花火大会の運営力に加え、金融・デジタル領域との連携による新たな付加価値を創出し、より一層のシナジー効果が期待されます。

リブランディングの取り組み

毎年関西エリアで開催されてきた「泉州夢花火」は、今後「SBI舞花火（まいはなび）」に生まれ変わり、SBIグループのネットワークとともに全国各地、さらには海外への展開を目指します。地域の魅力を最大限に引き出し、来場者に音楽と花火が融合する唯一無二の体験を提供することで、地方創生と国際的な文化交流の促進に貢献してまいります。

会社概要

【当社の概要】

企業名：株式会社TryHard Japan

代表者：代表取締役 大付 楽洋

所在地：大阪市中央区久太郎町2-5-19 ほか

事業内容：イベントの企画・制作・運営、施設運営、プロモーション 等

HP：https://tryhard.me/

【TryHard Holdings Limitedの概要】

企業名：TryHard Holdings Limited（トライハード・ホールディングス・リミテッド）

代表者：Chief Executive Officer Rakuyo Otsuki

本社所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5-19

事業内容：ライフスタイル・エンターテインメント分野を中心としたグループ経営・統括

上場市場：NASDAQ Capital Market（ティッカー：THH）

【MUSIC CIRCUS社の概要】

企業名：株式会社SBI MUSIC CIRCUS（旧 株式会社MUSIC CIRCUS）

所在地：東京本社 東京都港区六本木一丁目6番1号

大阪支社 大阪市中央区久太郎町二丁目5番19号

役員：代表取締役社長 大付 楽洋

取締役 近藤 太香巳 (株式会社NEXYZ.Group 代表取締役社長兼グループ代表）

取締役 相川 佳之 (SBCメディカルグループホールディングス 代表取締役会長兼CEO)

取締役 安藤 日為 (SBIネオメディアホールディングス株式会社 経営企画部長)

事業内容：音楽フェスティバル「MUSIC CIRCUS」の主催、各種イベントの企画・運営窓口

日程

株式譲渡契約締結日：2025年9月10日

株式譲渡完了日：2025年9月30日（予定）

お問い合わせ先

株式会社TryHard Japan

pressinfo@tryhard.me

06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

免責事項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。これらは現在入手可能な情報および経営陣の判断に基づくものであり、実際の業績や結果は様々な要因により大きく異なる可能性があります。投資判断を行う際は、NASDAQおよびSECに提出された正式な開示資料等をご参照ください。本リリースは株式の売買や投資を勧誘するものではなく、日本国内における金融商品取引法上の募集または売出しを構成するものではありません。