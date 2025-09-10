大手外食企業が選ぶ“次の一手” RESTAURANT TECH LIGHTNING SHOW CASE【SHOWER PITCH】に登壇《9/24 無料オンライン開催》

株式会社デジタル・ナレッジ

1995年創業、日本初のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、2025年9月24日（水）に開催される RESTAURANT TECH LIGHTNING SHOW CASE【SHOWER PITCH】大手外食企業が選ぶ“次の一手”に登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://rtmeetup.net/event/20250924/digital-knowledge

大手外食企業が選ぶべき“次の一手”がここに集結！

基調講演では一般社団法人日本飲食団体連合会 専務理事 高橋 英樹氏が、「外食産業の未来予測2045」をテーマに、社会環境の変化から新たな事業機会を読み解きます。

さらに、クラウドPOS・モバイルオーダー・原価管理・CX戦略・外国人材採用など、

大手チェーンの“痒いところに手が届く”最新ITツールを各社8分間でご紹介。

導入事例やデモを交えた実践的なソリューションを一挙に公開します！

《こんな方におすすめ》

・全店の業務効率を一気に高めたい

・OJT標準化で人材育成を均質化したい

・原価・仕入れをリアルタイムに可視化したい

・デリバリー/テイクアウトを成長の柱にしたい

・外国人材を含め安定的に人材を確保したい

弊社からは、研修ソリューション事業部 事業部長 大門 徹也が、

「現場教育の効果を上げる！eラーニング研修×OJT成功事例」と題してピッチを行います。

私たちはいかにしてOJTの効果を高め、現場スタッフの実務力を上げていくべきなのでしょうか？ OJTは各拠点で行われることが多く、拠点によって実施レベルや「できる／できない」の評価に差が生まれがちです。また、記録を残す仕組みがなく、本当に教育を完了したのか管理や振り返りが難しいという声をよく耳にします。 本セミナーでは「eラーニング×OJT記録ツール」の詳細とその成功事例をご紹介いたします。

開催概要

近日開催セミナーのご案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1314_1_67b00f97d81df74aa0cc606be7c476a5.jpg?v=202509110426 ]詳細・お申込みはこちら :https://rtmeetup.net/event/20250924/digital-knowledge

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。

これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。

私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

■会社概要

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

企業研修ソリューション: https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/training/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/