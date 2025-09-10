大好評につき8回目！有名インフルエンサー＆Tiktokライバーに会えるイベント「インフルエンサーマルシェ」を10月18日 春日井にて開催「Tiktok 生配信イベント Real Fight」も同時開催
インフルエンサー事務所Reve（本社：名古屋市、代表：森本勝也）が主催するインフルエンサーマルシェは、2025年10月18日（土）春日井市にあるCOMEETパレッタ勝川にて開催いたします。
インフルエンサーマルシェとは、所属のインフルエンサーが多数出店。
第8回を迎える今回はハロウィンをテーマとし映えフォトブースを設置。人気のキッチンカーから美容施術・アクセサリー・占い・お子さんも楽しめるワークショップなど魅力的な26店舗が集結します。
今話題のTiktok Liveが間近で見れる生配信イベント「Real Fight開催」
人気のバスローブ王子とのコラボ商品も販売します。
【参加予定のインフルエンサー・ライバー】
バスローブ王子（Instagram:nagoyastyle）
まいんちゃん（Tiktok:mainchan1213）
メェちゃん（Tiktok:mee___chan）
白玉ちゃん（Tiktok:shiratama_chan_）
憂木えま（Tiktok:emma.yuki8）
甘党ちゃん（Tiktok:amatouchan1028）
感染みずいろちゃん（Tiktok:infection.mizuiro）
ワタナベルリ（Tiktok:votr_rw420）
くりーむちーずちゃん（Tiktok:cream.chee_se）
りっちゃんらんど（Tiktok:rittyannrand）
ぺろちゃん（Tiktok:pero_chan）
138cmちゃん（Tiktok:138cm_chan）
パンケーキちゃん（Tiktok:pancake_chan_0715）
はんばーぐちゃん（Tiktok:mai.itutake）
れいあ（Tiktok:reia0701）
etc
【開催概要】
イベント名称 ：「インフルエンサーマルシェ」
開催期間 ：2025年10月18日（土）11時から19時
開催場所 ：COMEETパレット春日井（住所 愛知県 春日井市 勝川町7丁目37番地）
代表Instagram：https://www.instagram.com/nagoyastyle
美顔器から所属ライバーグッズが当たる！来場者プレゼントあり☆
本部にて豪華グッズが当たるガチャをご用意しております。
美顔器やライバーグッズ・人気のお店の施術やお食事券が当たります。
また来場者プレゼントも多数ご用意しております（無くなり次第終了）
今人気のcalm meのBCバランスクリームをはじめヘアミルク
今回第1回目を迎えるREAL FIGHTステッカーを数量限定にて配布致します。
来場者プレゼントは受付にて配布しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
主催のバスローブ王子コラボ商品登場
身体に優しいココアクリームチョコ風サンド
【ご予約可】グルテンフリー！
身体に優しいお料理教室まいんとのコラボ商品
チョコレート不使用×米粉使用
ココアクリームチョコ風サンド 🤎🤎
お持ち帰り不可⚠️
※卵×牛乳×小麦×上白糖不使用
こだわりの自然塩入り、甘さ控えめです(ハート)(ハート)
アイシングクッキーハロウィンver.
マルシェ常連angeとのコラボ商品
かぼちゃ、猫、お化けにバスローブを纏わせた
限定オリジナルアイシングクッキー
2枚1セットにて販売
バスローブと赤い髪の毛をイメージ
焼処りい家とのコラボ商品
コンソメパウダーポテト＆マヨだく2つ＆タコさんウインナーの贅沢コラボ
バスローブをイメージした袋に美味しい！！
を詰め込みました(ハート)(ハート)
インフルエンサーマルシェ初のTiktok Live生配信イベント 「Real Fight」開催
Tiktok Live生配信イベント「Real Fight」
事務所メンバー16名が4チームに分かれてバトル対決
たくさんのリスナーさんを目の前にLIVEを開催
勝ち上がったライバーが16時半～決勝戦で熱いバトルを繰り広げます。
■タイムスケジュール
11:30～14:20：チームごとのバトル
16:30～17:00：勝ち上がったライバーの決勝戦
■視聴方法
各ライバーのTikTokアカウントから、ご視聴いただけます。
Tiktokライバーになりたい方も大募集中
初期費用無料・無料サポート・報酬100％還元
18歳以上誰でも可能、マネージャーつきます。
キッズスペースで「トリック・オア・トリート」！
キッズスペースで合言葉「トリック・オア・トリート」と
言えばお子様にお菓子をプレゼント（無くなり次第終了となります）
ぜひお気軽にお立ち寄りください。
インフルエンサー事務所Reveについて
【会社概要】
インフルエンサー事務所 Reve
所在地：名古屋市中区
代表：森本勝也
事業内容： インスタグラム事業、インフルエンサー・Tiktok・ライブコマース
イベント事業
お問合せ先：Instagram https://www.instagram.com/nagoyastyle