専門家が語る「認知症とアロマテラピー」愛知県豊田市 石野の里 地域包括支援センター にて講演開催

AromaLab.HAGION-アロマラボ ハギオン-

※画像は豊田市 教友会 女性部会での講演の様子

Aromalab.HAGION-アロマラボ ハギオン-代表の伊藤隆太（いとうりゅうた/41歳）は、

2025年10月1日（水）石野の里地域包括支援センターの地域交流イベント「まったり和っかふぇ」内プログラムで「認知症とアロマテラピー」の講演を行います。参加費は\250、事前申し込み不要。

テレビでも紹介された話題の「香りと認知機能」のお話と家庭で行えるアロマテラピー活用法の実演を行います。

最新の研究に基づく、香りと認知症の関係と予防法をお話します

・地域包括支援センターでの地域交流イベント「まったり和っかふぇ」内プログラム

・テレビでも取り上げられ話題の“認知症と香り”についてアロマテラピーの専門家が講演

・高齢者向けに家庭ですぐにできるアロマテラピー活用方法を実演

愛知県豊田市のアロマテラピースクール「AromaLab.HAGION-アロマラボ ハギオン-」代表の伊藤隆太によるテレビでも取り上げられた話題の「認知症とアロマテラピー」についての講演です。

最新の研究事例から、講師自身の家族の認知症体験、ご家庭ですぐに始められるアロマテラピーの活用法などを実演を交えてお話します。

地域交流イベント「まったり和っかふぇ」について

開催概要

■ 日時 ：2025年10月1日（水）10:00～12:00

■ 場所 ：石野の里 地域包括支援センター

■ 主催 ：石野の里 地域包括支援センター

■参加費：２５０円

■事前申し込み不要

主催：石野の里 地域包括支援センター

愛知県豊田市東広瀬町神田26-1 TEL: 0565-78-6711 （担当：伊藤 志穂）

プログラム

１ 10:00～10:30 認知症とアロマテラピー 講演会

AromaLab.HAGION 代表の伊藤隆太による「認知症とアロマテラピー」講演

２ 10:30～12:00 交流会

講師も交えての交流会

講師紹介

伊藤 隆太(いとう りゅうた/４１歳)

アロマテラピースクール「AromaLab.HAGION」代表

NARD JAPAN認定アロマ・インストラクター

AHIS 認定 嗅覚反応分析士 インストラクター

直近の主な講演実績

・刈谷市 総合文化センター主催「まなびの教室」講師

・豊田市 教友会 女性部会 主催「心を癒すアロマテラピー」講師

・（公財）名古屋市教育スポーツ協会主催「初めてのアロマテラピー」講師 など

講師コメント

このような貴重な機会をいただき、大変光栄です。近年、香りが脳機能や精神面に与える良い効果が多くの研究で明らかになってきました。

しかし、まだ一般には十分に知られていないのが現状です。今回の講演と実演を通じて、アロマテラピーの魅力と活用法をみなさまに伝え、日常生活の中で取り入れていただく一助となれば幸いです。私自身もさらに知見を深め、積極的に講演活動を続けてまいります。

― 伊藤隆太（AromaLab.HAGION代表／41歳）

本件についてのお問い合わせ

AromaLab.HAGION-アロマラボ ハギオン-

代表 伊藤 隆太(いとう りゅうた)

愛知県豊田市豊栄町４丁目７５-１ コスモフジチカ９-２０１

TEL： 090-5101-4762

E-MAIL: aromalab.hagion@gmail.com

HP： https://aromalab-hagion.crayonsite.com/

公式ライン：＠301mcjqo