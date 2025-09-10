『CareTEX札幌』 過去最大規模で開催！介護業界の主要企業約80社がアクセスサッポロに集結

ブティックス株式会社

公式サイト：https://sapporo.caretex.jp

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開するブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、2025年9月17日(水)・18日(木)の2日間、CareTEX札幌’25をアクセスサッポロ 大展示場において盛大に開催する。

本展には介護分野の主要企業約80社が出展。最新の介護用品やリハビリ機器、介護ロボットやシステムのほか、配食・給食サービスや厨房機器など様々な商品・サービスが一堂に集結。介護事業者が商品選定や商談を目的に来場する。

※CareTEX札幌’24の会場の様子ブース商談予約で効率アップ。商品を手にとり、じっくりと商談が可能

本展は、来場者を業界関係者に限定し、プロ同⼠が落ち着いて商談を行える「商談型展示会」である点も特長。一般公開しないことで、商品選定や商談に集中出来る環境を提供する。特に「ブース商談予約」を利用すれば、興味のある出展社への訪問日時を予約することが出来る。会期当日に、待機している決裁権限者とスピーディーな商談を行うことが可能だ。

※CareTEX札幌’24の会場の様子介護分野のエキスパート20名を講師に迎え、専門セミナーを開催

本展では、業界の第一線で活躍する専門家を講師に迎えた「専門セミナー」を同時開催する。経営者向けコースではあかい花 菊地雅洋氏が、定着率が向上する職場環境づくりをテーマに講演。また、介護のテクノロジーコースでは北海道訪問リハビリテーション連絡会 岡田しげひこ氏が、AI・ICTやロボットを活用した高齢者のQOL向上について解説。その他、2040年問題への対策、ケアマネ業務のグレーゾーン、本人本位の認知症ケアなど、介護事業の課題解決に役立つセミナーが集結。受講に必要な事前申込(無料) は、公式サイトにて受付中。定員間近のセッションもあるため、早めの受講申込をおすすめする。

※CareTEX札幌’24の会場の様子出展商品・サービスのご紹介（※一部抜粋）

上記の他にも、多数の商品・サービスが出展！

詳細は公式ホームページに掲載中： https://sapporo.caretex.jp

ご入場方法

本展は「来場事前登録制」です。

WEBでの来場事前登録後、来場者バッジを印刷して会場にお持ちください。

来場事前登録はこちら： https://dxpo.jp/u/tex/sapporo25/user/entry

※一般ユーザー・学生・18才未満(乳幼児含む)の方の入場不可

＜取材のお申込み、本展に関するお問合せは事務局まで＞

CareTEX札幌 事務局 ブティックス株式会社内

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（総合受付：11階）

TEL：03-3868-0901 E-mail：info@caretex.jp

ホームページ： https://sapporo.caretex.jp

オンライン展示会： https://dxpo.jp/u/tex

＜取材のお申込みはこちら(Webフォーム) ＞

https://secure.caretex.jp/form/caretex_sapporo/press/form.cgi