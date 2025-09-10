神秘の力で本質や未来を読み解く！七神徳香氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocolon徳（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年9月10日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「霊力継承三代目“神業的中”現実視暴く凄霊視◆蛇神の巫女 七神徳香」の提供を開始いたしました。

■「霊力継承三代目“神業的中”現実視暴く凄霊視◆蛇神の巫女 七神徳香」とは

本コンテンツは、蛇神を祀る家系で生まれ育ち秘蔵霊力を受け継ぐ蛇神憑きの巫女・七神徳香氏による特別な鑑定を再現したものです。古来より日本で信仰されてきた「蛇神様」の霊力を宿し、お名前に刻まれた思念を読み解く新感覚の体験をご提供します。姓名に宿る霊魂や思念を通じて、ご自身の本質や宿命を紐解き、今後歩むべき未来を示します。さらに、蛇眼の霊視を用いて「二人の宿縁と相性」「二人が辿る恋運命」を明らかにし、相手が密かに抱く感情や、これから訪れる恋の展開をお伝えします。また、強力な霊力を込めた「蛇神護符（蛇神霊符）」により、迷いや不安を抱える恋に一つの答えを示していきます。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_nanahebi_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：霊力継承三代目"神業的中"現実視暴く凄霊視◆蛇神の巫女 七神徳香- 提供開始日：2025年9月10日（水）- 料金：990円（税込）～※無料メニューあり

■コンテンツ監修者

七神徳香（なのかみ のりか）

占い鑑定歴27年(※1)。

トウビョウという蛇神を祀る霊能者の家系に生まれ、幼少期から幽体離脱をはじめ、様々な霊視体験をする。看護学校卒業後、看護師の道を選んだものの、邪気に触れる機会が多いため体調を崩すことが多くなり、子供のころから馴染みのある占いの道へと進む。大手老舗占い会社に入社後、電話占いで「霊視タロット」では抜きんでた実力により、ananの「日本のタロット戦士10名」に選ばれる。

その後、気功やヒーリングの力を身につけ、延べ1万人以上(※2)の悩める人々の心を救い出す。現在は占い業務の他に開運を目的とした施術サロンも行う。

※1※2 いずれも2025年4月時点/テレシスネットワーク株式会社調べ

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定など多様な占いサービスを提供。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com