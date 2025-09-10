株式会社サイバーフォートレス「セキュリティレポート 2025年8月号（対象：2025年7月）」を公開

株式会社サイバーフォートレス

株式会社サイバーフォートレス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中井貴大）は、2025年9月10日、「月次攻撃サービスの統計および分析 2025年8月号」（対象期間：2025年7月）を公開しました。本号では、攻撃類型の内訳、脆弱性攻撃のTOP10、国別の発信元傾向を収録しています。




レポートの主な構成（抜粋）

・月次攻撃サービスの統計及び分析


　月次攻撃類型の内訳


　月次脆弱性攻撃TOP10


　国別・発信元IPのブラックリストTOP10


・攻撃パターン毎の詳細分析結果


・今月の検知ポリシーまとめ（シグネチャ例付き）





ダウンロード方法

公開日：2025年9月10日


価格：無料（要登録）


URL: https://cyberfortress.jp/download-apply/


