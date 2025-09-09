「金融国際情報技術展 FIT 2025」出展のお知らせ

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、2025年10月9日から2日間にわたって開催される国内最大級の金融機関向けITフェア「FIT（Financial Information Technology）2025」（金融国際情報技術展）にブースを出展します。さらに2日目には、当社が2023年から取り組んできた「電子終活ノート」の実証事業について、ご協力いただいた熊本県様および株式会社肥後銀行様と共に講演を行います。ぜひお越しください。

◆イベント概要

名称 ：「FIT（Financial Information Technology）2025」（金融国際情報技術展）

主催 ：株式会社日本金融通信社（ニッキン）

会期 ：2025年10月9日（木）～10月10日（金）10時00分～18時00分

会場 ：東京国際フォーラム（東京・有楽町）

入場 ：無料

テーマ：挑戦しないリスク～攻めのDXで顧客本位を極める～

詳細 ：https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/#Fit

◆アイティフォーの出展について

ブース番号は「EA94」です。金融機関のDX推進と顧客体験向上に貢献する、6つのソリューションをご紹介します。

１. 電子終活ノートサービス「Digital Safe」：

ご家族との大切な情報共有をデジタルで支援。終活・財産管理を通じた新たな顧客接点創出や、地域DXに貢献します。

２. 債権整理デジタルプラットフォーム「Agent Hub」：

債権整理業務をデジタル化し、金融機関と法律事務所間の情報共有を円滑化。複雑な手続きの負担を軽減します。

３. 帳票DX 電子申請サービス「カミレス」：

各種帳票の電子申請・承認を可能にし、ペーパーレス化を促進。業務コストと作業時間を大幅に削減します。

４. ローンWeb受付・契約システム「WELCOME」：

来店不要でローンの申込・契約をWeb完結。お客様の利便性向上と、金融機関のペーパーレス化・業務効率化を同時に実現します。

５. 個人ローン業務支援システム「SCOPE」：

個人ローン業務の受付から実行までを一元管理。迅速かつ正確な業務遂行を強力にサポートします。

６. 延滞債権管理システム「TCS/CMS」：

延滞債権の管理・督促業務を効率化。長年の実績とノウハウで、回収業務の品質向上に貢献します。

◆講演について

セッション番号は「D5-15」です。

デジタル技術を活用し、生涯にわたるライフサポートを実現する官民連携モデル「デジタル終活ノート」の実証事業をご紹介します。本実証事業は、地方自治体・金融機関・民間企業が一体となり、住民サービスの新たな形を創出する画期的な取り組みです。

お申し込みはこちらから：https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/6715

日時

2025年10月10日（金）14:10～14:40

タイトル

【熊本県×肥後銀行×ITFOR】地域DX：熊本発『デジタル終活ノート』実証の全貌

登壇者

熊本県 企画振興部 デジタル戦略局 デジタル戦略監(CDO) 妹尾 暁 様

肥後銀行 経営企画部 デジタル戦略室 企画役代理 東 太地 様

アイティフォー 事業本部 本部長代理兼事業企画部長 儘田 隼一

内容

実証事業を推進した熊本県、利用者目線で参画した肥後銀行、そして提案者であるアイティフォーの担当者が登壇。事業の着想から、なぜこの三者が連携したのか、実証事業を通じて見えてきた展望まで、パネルディスカッション形式でその全貌を深く掘り下げます。地域に根差した金融機関の役割が問われる今、熊本県の先進的な挑戦から、デジタル化時代の新たなビジネスモデルと、非金融領域での顧客接点の創出について共に考えます。

【関連ニュース】

- 2023年6月 熊本県主催の公募型企画コンペで「Digital Safe（デジタル金庫）」が採択(https://www.itfor.co.jp/news/newsdetail.asp?nr=230619a)- 2023年11月 くまもとDX推進コンソーシアムのサイトに「Digital Safe（デジタル金庫）」実証事業が掲載されました(https://www.itfor.co.jp/news/newsdetail.asp?nr=231109a)- 2024年1月 ブロックチェーンを活用した電子終活ノートの検証作業を本格開始(https://www.itfor.co.jp/news/newsdetail.asp?nr=240123a)- 2024年4月 ブロックチェーンを活用した電子終活ノートの検証結果について(https://www.itfor.co.jp/news/newsdetail.asp?nr=240430a)- 2025年8月 【Youtube試聴可】KKT「news every. くまもと」にて電子終活ノートの実証事業が特集されました(https://www.itfor.co.jp/news/document.html?year=2025&id=20250806-7072f655)

【株式会社アイティフォーの概要】

代表者：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分：東証プライム（4743）

URL：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

＜お問い合わせ先＞

広報部 TEL：03-5275-7914 Email：kouhou_ml@itfor.co.jp