浅利陽介さん起用でCTRが最大2.5倍に。B to Bタレント起用の成功戦略

株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長尾慶人）が提供するIPマーケティングプラットフォーム「Skettt（スケット）」では、株式会社グローカルネット（本社：東京都目黒区、代表取締役：柿田文和）の導入事例インタビューを公開しました。

株式会社グローカルネットは、日本製VPNの提供やクラウドWiFiの販売を行っている企業です。

B to B商材ならではの親近感や信頼性を持ってもらいにくいという課題を解決すべく浅利陽介さんを起用し、バナーのCTRが最大2.5倍に増加するといった効果を実感されています。

今回のインタビューでは、同社が浅利さんを起用した背景やその効果について詳しく伺いました。



インタビューはこちら :https://skettt.com/case-study/glocalnet

目的 / 課題

- 商材の信頼性向上を目的とした、企業の認知・信頼獲得

起用理由

- 法人向けと個人向けの両方の商材にマッチする信頼感と親しみやすさ

導入効果

- バナーのCTRが最大2.5倍に増加- LPのCVRが約1.5倍に増加- 展示会で約2倍のリストを獲得- インナーブランディングの強化

「Skettt」活用例

浅利さんの素材を、HP、LP、オウンドメディアのトップバナー、広告バナー、商材の営業資料、展示会のデザイン、動画広告など、オフライン・オンライン問わず、さまざまな施策で活用いただいています。

▼動画広告

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dQyGEZCptDM ]

「Skettt」の詳細はこちらから :https://skettt.com/download

株式会社グローカルネット 代表取締役 柿田様より

「Skettt」様を通じ、浅利陽介さんを起用させていただいたことで、商材を販売する上での課題であった、認知度の向上、信頼性の確保に大きく効果を感じることができました。法人向け商材では、浅利さんの採用後にCVRは約1.5倍、オウンドメディアバナーのCTRは最大2.5倍となりました。浅利さんの存在が、弊社や商材に対する興味を高め、信頼感や安心感を築くことができるきっかけになっており、契約獲得を伸ばすことができています。



株式会社Wunderbar アカウントプランナー 渡辺より

グローカルネット様には、「Skettt」導入当初より、長期的な起用を視野に入れていただいておりました。限られた事業でのIP活用に始まり、2年目からはコーポレート全体でのご利用も支援しております。デジタル広告→営業資料→チラシ→展示会ブースデザイン→動画広告と、まずは足元の数字をあげながら徐々に利用範囲を拡大し、ユーザーと浅利陽介さんのタッチポイントを着実に増やすというように、会社のブランディングや認知度向上を目指すうえでもとても理想的な活用を実施されています。今後も素材活用に加え、インタビューやCMといったより幅広い活用をサポートできるよう尽力してまいります。

IP活用を軸としたマーケティング支援で企業の認知拡大をサポートする「Skettt」とは

「Skettt（スケット）」はWunderbarが運営するIPマーケティングプラットフォームです。

「Skettt」の仕組み

地方・成長企業の認知拡大・売上向上に特化し、サブスク形態での有名タレントの宣伝素材提供をはじめ、IP活用を軸とした包括的なマーケティング支援を行っています。

圧倒的なタレント数、柔軟なレギュレーション、IP活用の包括支援といった強みを活かし、それぞれの企業の課題解決に最適なIP活用をご提案します。

１.タレント数

150社以上の芸能事務所と提携し、交渉可能タレント数は5,000名以上にものぼります。

２.柔軟なレギュレーション

クレジット表記は不要です。また、素材の合成や短期のお試し検証利用、SNS投稿・タイアップ動画・アンバサダー契約なども相談可能です。

３.IP活用の包括支援

これまで10,000件以上の相談を受けてきたIP活用のプロチームが伴走し、企画・戦略の立案から素材提供、施策実行、効果検証まで一貫したマーケティング支援を提供します。

単なる素材提供にとどまらず、中長期的かつ戦略的なIP活用をサポートすることで、一時的ではなく根本的な企業の認知獲得・売上拡大の課題解決を目指します。

また、「Skettt」を通してIP活用の効果を最大化する仕組みを構築していくことで、IP業界の成長にも貢献してまいります。

