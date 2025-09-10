視認性・強度・環境配慮を兼ね備えたパッケージが高評価「2025日本パッケージングコンテスト」適正包装賞に入賞！

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、「2025 日本パッケージングコンテスト」にて、包装技術賞／ 適正包装賞に入賞しましたのでお知らせします。昨年の「包装部門賞／トイレタリー部門包装部門賞」に続き、2年連続の入賞となります。

入賞対象は、2024年6月より販売を開始した「Care me シャンプー＆トリートメント トライアル＆トラベルセット」のセット販売用資材です。ダンボール紙を使用し、特殊形状により視認性と強度を両立。ブランドの世界観を表現するデザイン性も兼ね備え、環境負荷の低減とコストダウンを実現しました。なお、資材の製造は土岐ダイナパック株式会社が担当しています。

日本パッケージングコンテストについて

ダンボール紙を使用したセット販売用資材

「日本パッケージングコンテスト」は、公益社団法人日本包装技術協会の主催で、日本のパッケージ技術の最高水準を決定するものです。今年は47回目の開催。材料、設計、技術、適正包装、環境対応、デザイン、輸送包装、ロジスティクス、販売促進、アイデア等あらゆる機能からみて年間の優秀作品を選定します。

入賞製品について

■表彰名称： 2025 日本パッケージングコンテスト 包装技術賞／適正包装賞

■入賞製品 ：「Care me シャンプー＆トリートメント トライアル＆トラベルセット」セット販売用資材

■特長

Care meについて

- 環境配慮型資材セット資材としてクリアケースが一般的だが、ダンボール紙の使用によりプラスチック不使用- 構造の工夫ロック形状や補強リブにより、強度と包装作業効率を向上- ブランド世界観との調和ダンボールの風合いを活かしたデザインで「Care me」の世界観を表現- 店頭での視認性の向上クリアケースとは違い透過性の無いダンボール紙を使用しているが、製品上部だけを覆う特殊形状によりどのような製品か店頭にて一目で分かる- 広告効果の向上三角形状の看板部分により、視認性の高い広告表示面を確保- 製品保護性の向上パウチとキャップの保護機能により、輸送・陳列時の安全性を強化<片側から押し込むだけでロック可能な設計>

Care meは、ホーユー株式会社H&B事業部とMARK STYLER株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開するファッションアパレルブランド Ungrid と共同開発したオーガニックヘアケアブランドです。

「ライフスタイルに充実感を。バスタイムにナチュラルな心地よさを。」をコンセプトに、ISO16128（国際標準化機構が定めた世界共通の自然由来指数）の厳格な基準にて仕上げ、香り、泡質、使い心地、容器、質感、色合い、デザイン。試作を繰り返しカタチにしました。香料に自然由来原料を使用し、思わず目を瞑ってしまいそうな癒しの香り。髪と地肌を優しく洗い上げ、髪に潤いを与えます。

<「Care me シャンプー＆トリートメント トライアル＆トラベルセット>

※2025年12月、販売終了予定

ブランドサイト ： https://shop.hoyu.co.jp/Page/care_me.aspx

Instagram ： https://www.instagram.com/caremeofficial/

Ungridについて

「Ungrid」HP ： https://ungrid.jp/(https://ungrid.jp/%E2%80%8B)

ーブランドコンセプトーLive“ungrid”「枠にとらわれず生きよう。」着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。自分らしい私 と 理想の私。Ungridはたくさんの女性達が「なりたい私へなる」お手伝いができればと願っています。今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

ホーユーは、今後も環境に配慮した商品開発を推進し、4R(Reduce, Renewable, Reuse, Recycle)に努めてまいります。そして、当社の「イキイキ・ワクワクビジョン２０３０」で掲げた「環境彩りビジョン」を実現し、

事業の成長と地球環境の保全を両立させながら、より豊かで持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※1調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2024年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年2月1日現在)

連結売上高：525億円（2024年10月31日決算）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品・家庭薬の販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/