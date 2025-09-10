武蔵野市「健康⾧寿のまち武蔵野推進月間」イベントで、「老後に備える『シニアライフサポート展』」を実施します

株式会社あいらいふ

シニアライフのトータルサポート事業を展開する株式会社あいらいふ（本社：東京都新宿区 代表取締役：藤田敦史 以下「あいらいふ」）は、東京都武蔵野市の武蔵野公会堂にて、2025年9月20日（土）に、「老後に備える『シニアライフサポート展』」を実施いたします。本イベントは、武蔵野市（市⾧：小美濃安弘）の「健康⾧寿のまち武蔵野推進月間」の一環として開催します。

「老後に備える『シニアライフサポート展』」では、地域の方々に向け、認知症になる前に備えたい資産管理や暮らしに対するサポートをパネルで紹介し、安心した生活を送っていただくための情報を提供いたします。

武蔵野市とあいらいふは、高齢者の健康増進に関する連携協定を2024年12月20日に締結しました。武蔵野市の高齢者に対する市民サービス向上に資する取り組みを共同で推進し、健康増進に関する課題に対応しております。当イベントへの参加は、その取り組みの一環として行われるものです。

【「老後に備える『シニアライフサポート展』」概要】

日時：2025年9月20日（土） 11:00～15:45

会場：武蔵野公会堂ロビー

〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-22

主催：東京都武蔵野市

協力：株式会社あいらいふ

定員：相談会は当日先着5名まで（1組30分） 事前申し込み不要

内容：認知症になる前に備えたい資産管理や暮らしに対するサポートをパネルで紹介。

対象：市内在住・在勤・在学の方

【「健康⾧寿のまち武蔵野推進月間」イベント概要】

武蔵野市では、毎年9月を「健康⾧寿のまち武蔵野推進月間」と位置づけ、認知症やフレイル（虚弱）予防の普及・啓発を目的に、市内各所で講座や体験イベント、健康増進に関する催しを開催しています。

詳しくは、武蔵野市公式ホームページをご覧ください。

https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/koureisha_fukushi/kenkokanri/1044411.html

「株式会社あいらいふ」概要

事業内容：老人ホーム紹介事業（あいらいふ入居相談室、老人ホーム・介護施設検索サイト「さがしっくす」）/トータルサポート事業/まごころサポート事業/出版事業

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階

相談拠点（直営）： 新宿（本社）、五反田、霞が関、上野、池袋、錦糸町、吉祥寺、立川、大宮、船橋、横浜、溝の口、京都、大阪（他、シニア向け生活支援サービス事業「まごころサポート」を運営するMIKAWAYA21株式会社との事業提携により提供する「まごころ入居相談」サービスを全国規模で展開）

コーポレートサイト: https://i-life.net/(https://i-life.net/)

老人ホーム・介護施設検索サイト「さがしっくす」： https://www.sagasix.jp/