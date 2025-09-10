スタミナ自慢が集結！JBCクラシックへのステップレース 「東京記念（SII）」を実施！！「ウマきゅん」ゲストには元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんが初出演！！

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）では、大井競馬第9回開催（9/15～9/19）にて、60年を超える歴史を持つ伝統の長距離重賞「東京記念(SII)」を実施！TCK 公式 YouTube ライブ番組「ウマきゅん」では、今開催も多彩なレギュラー陣とスペシャルなゲストが１レースから最終レースまで予想と楽しいトークを交えて配信するほか、「ChampionsTCK」の出張販売やカプセルトイ自動販売機の新商品など、オンラインでも競馬場でもお楽しみいただけるイベントを実施します。

南関東所属スタミナ自慢を決める一戦「東京記念（SII）」を実施！

9月17日（水）は、JBCクラシックに向けて南関東所属のトップホースによって争われる、2400ｍの長距離重賞「東京記念（SII）」を実施します。残暑を吹き飛ばす、スタミナ自慢の実力馬たちが繰り広げる長距離戦のレース展開にご注目ください。

＊レース情報はこちら

東京記念（SII）：https://www.tokyocitykeiba.com/race/grade_race/2024-09-12/

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は豪華ゲストが連日出演！9/16（火）はお笑い芸人のアイデンティティさん、東京記念当日9/17（水）には元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さん、9/19（金）に元ボクシング世界2階級制覇王者の京口紘人さんが初登場！

TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」は、1レースから最終レースまで出演者が登場する2部構成でお届けします。

9月16日（火）には、お笑い芸人「アイデンティティ」さんが初出演！メンバーの田島直弥さんは、野沢雅子さんのモノマネでおなじみ。相方の見浦彰彦さんとともに、実はお二人とも競馬好きとしても知られており、競馬予想にも注目です。

9月17日（水）東京記念当日には、元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんが初出演！2024年シーズンをもって現役を引退し、現在はサッカー指導者や様々なイベントで活躍の場を広げている柿谷さん。フィールドを離れた今、サッカー界の「ジーニアス（天才）」が、でどんな予想マジックを見せてくれるのか、必見です！

9月19日（金）には、元ボクシング世界2階級制覇王者の京口紘人さんが初登場！今年7月に現役引退を表明した京口さん。ボクシング界を盛り上げた稀代のチャンピオンが、現役時代の秘話や、競馬との意外な関わりなど、興味深いトークを披露してくれるか？！注目です！

そのほか、9月15日（月祝）には長年TCKのイベントを盛り上げるお笑い芸人のレッド吉田さん、9月17日（水）には2回目の出演となる競馬予想家の夏目耕四郎さん、9月18日（木）にはウマ娘 プリティーダービーのシンボリルドルフの声を担当する声優の田所あずささんが初出演！豪華ゲストの競馬談義や裏話が聞けるのは「ウマきゅん」だけ！ぜひご視聴ください！

＜TCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」第9回開催概要＞

実施日：第９回開催中は毎日実施

時間：【９月15日】13時35分～17時10分、17時25分～21時00分の2部構成

【９月16・17・18・19日】13時45分～17時20分、17時25分～21時00分の2部構成

配信チャンネル：TCK公式YouTubeチャンネル

（https://www.youtube.com/user/tckkeiba）

出演者：下表のとおり

※視聴者プレゼントの内容、応募方法等は番組内で発表します。

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

Champions TCK出張販売

9月17日（水）東京記念（SII）当日、大井競馬場内グッズショップ「Champions TCK」の出張販売をいたします。出張販売でしか手に入らない限定グッズ「ジョッキーメンコホースゆらゆらアクリルマスコット」を販売！東京記念の思い出作りに空き時間やお帰りの際に、ぜひお立ち寄りください。

実施日：9月17日（水）東京記念当日

時間：開門～20時20分頃（東京記念確定）まで

場所：G-FRONT前（正門側）

新商品：ジョッキーメンコホースゆらゆらアクリルマスコット

(出張店舗 限定商品)

TCKジョッキー 全32騎手 300円(税込)

※ブラインド仕様のため、全32種のうち1種類が入っています。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。グッズショップ「ChampionsTCK」新グッズ情報

TCK オフィシャルグッズショップ「Champions TCK」では 9 月から順次新商品が登場しています。

この機会にぜひお買い求めください！

※画像はイメージです。 ※金額はすべて税込です。

※商品詳細はHPをご覧ください。

https://www.champions-tck.shop/product-list

直筆サイン入りグッズが当たるカプセルトイ自動販売機に新商品が登場！

G-FRONT1階ゲームコーナーに設置しているカプセルトイ自動販売機に新商品の「TCKジョッキーコレクション ダイカットステッカーセット」が登場！1回500円で、5～6枚入り・全6種類のいずれかのセットが入っています。ステッカーもアクリルキーホルダーも、運が良ければジョッキー直筆サイン入りが手に入れられるかも!?ご来場の際はぜひご利用ください。

※画像はイメージです。

実施日：大井競馬開催中は毎日実施

場所：G-FRONT1階（ウマイルスクエア側）

販売価格：500円（1回※500円玉1枚）

※なくなり次第終了となります。

※両替機の設置はございません。両替をご希望の方は、G-FRONT1階サービスカウンターへお越しください。

※全ての騎手の直筆サイン入りグッズが常時入っているとは限りません。

★その他の第9回開催のイベント情報はこちらをご覧ください★

https://www.tokyocitykeiba.com/guide/events/