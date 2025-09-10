ビジネスシーンにおける「壁打ち」は、実はだれにでも実践できる思考整理術だった！反響続々で重版決定！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より、7月15日に発売となった『壁打ちは最強の思考術である』（伊藤羊一著）の重版が決定しました。67万部越えのベストセラー、『1分で話せ』の伊藤羊一が、その「しゃべり」の中で行っている思考術を余すことなく詰め込んだのが本書。ラジオ等でも取り上げられ、話題沸騰です！

「ちょっと、壁打ちしませんか？」

コンサルタントやクリエイターがこんなことを言っているのを聞いたことはありませんか？

壁打ちとは、会議とも雑談とも1on1ともブレストとも異なるコミュニケーションのこと。

この「壁打ち」によって、モヤモヤした頭の中がクリアになり、次にやるべきことが見つかる。壁打ちとは、実は最強の思考術だったのです。

壁打ちをやるべきタイミングは３つ。

１．プロジェクトの動き出しのとき＝０地点の壁打ち

２．プロジェクトの途中でつまずいたとき＝踊り場の壁打ち

３．プロジェクトを終えたとき＝ふり返りの壁打ち

この「３つの壁打ち」を豊かな事例とともに解説。

さらに、壁打ちのクオリティを上げる「状況」や「相手」の選び方、気になるAIとの壁打ちについてもお教えします！

『メタ思考』著者・澤円氏推薦！

「シゴデキ人間目指すなら、壁打ちスキルは絶対条件！

壁打ちするのもされるのも、この一冊でOK！読んで実践！」

“ビリギャル”生みの親・坪田信貴氏推薦！！

「『モヤモヤを言葉に変えるだけで、人生は前に進む。』

ぼくはこれまで、数えきれないほどの『壁打ち』に救われてきました。

この本には、その“言葉になる瞬間”の魔法が、丁寧に、熱く、優しく詰まっています。

迷いながらも前に進みたいすべての人へ。最高の伴走書、ここに誕生です」

すべてを読み終えたとき、あなたは「壁打ちしたくてたまらない」という状況になっているはず！

さぁ、壁打ちしましょう！

【目次】

第０章 仕事がデキる人は「思考」をしている

思考がぐちゃぐちゃな人はいつまで経っても動き出せない

あなたの中のモヤモヤは口に出すことで価値が生まれる

壁打ちですべてのモヤモヤが「構造化」していく

壁打ちは誰でもできる「思考のトレーニング」だ

第１章 すべての人が壁打ちをすべき７つの理由

会議と雑談と1on1のすべてを兼ね備えたコミュニケーション術

壁打ちは思考を広げる最強の手段

キーワードは「具体」と「抽象」 壁打ちはロジックを生む

壁打ちはされる側にとってもありがたいコミュニケーション

仕事の「疲れた」は、壁打ちで解消できる！

営業、キャリア相談、総務…壁打ちは「クリエイター以外」こそやるべき！

壁打ちの力を身につけた人は圧倒的に成長する

第２章 壁打ち実践編１ プロジェクトのはじまりに壁打ちする

壁打ちのタイミングその１. プロジェクトが動き出すとき

「壁打ちしよう」が動き出しのフックになる

イシューだけは決めておくのが壁打ちの基本

ゼロ地点の壁打ち相手は「聞き上手」な人にお願いしよう

「ここについてはノーアイデア」でOK 余白が後から効いてくる

第３章 壁打ち実践編２ プロセスの途中で壁打ちする

壁打ちのタイミングその２. 仕事が途中でつまずいたとき

道に迷い始めたら、「そもそも」をキーワードに

最適な踊り場の壁打ち相手は、ゴールを共にできる専門家

壁打ちを重ねた回数が成果に比例する

壁打ちで独りよがりな暴走を防ぐ

第４章 壁打ち実践編３ ふり返りながら壁打ちする

壁打ちのタイミングその３. プロジェクトを終えたとき

「つまり、どういうことだったんだ？」の確認をする

「ふり返りの壁打ち」が生むのはネクストアクション

壁打ち中に降りてくる「うおおおおおお」を逃さない

デカいプロジェクトを恐れない挑戦できる自分が育つ

第５章 壁打ちをアップグレードするテクニック10選

壁打ち相手の絶対条件は「心理的安全性」

“チルタイム〞が最高の理由

オープンマインドな人を選ぶと、言葉がスイスイ出てくる

コーヒーを持って社内をうろついてみる

有識者との壁打ちでは、仮説を聞いてもらう

いいアイデアは、いつも空港で降りてくる

達人になれば「セルフ壁打ち」もできうる

「AI壁打ち」でハマりがちなワナに要注意

壁打ちを知らない相手と壁打ちをするための魔法の言葉

どうしても対面でできないとき、メールやチャットで何を話す？

第６章 いつかあなたに「壁打ちしたい」という人が現れる

まず、あなた自身が「オープンな人」であれ

相手の言葉を引き出していくのは「驚嘆」と「賛同」

壁打ちされても「分かんない」と答えるのが最強の理由

“オウム返し〞はなぜすごいのか

動かない部下に壁打ちを仕掛ける

壁打ちを終わらせる合図

第７章 壁打ちともに人生が豊かになった

壁打ちは「自分」と「相手」を行き来するライブ

「構造化」とは、要するに「わが事化」

壁打ちであなたが手に入れる７つの宝物

「ヒエラルキー」という日本社会のガンを吹き飛ばす

終章 僕たちは壁打ちしながら生きている

【著者プロフィール】

伊藤 羊一（いとう よういち）

壁打ちの達人。武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長。Musashino Valley 代表、Voicy パーソナリティ。 アントレプレナーシップを抱き、世界をより良いものにするために活動する次世代リーダーを育成するスペシャリスト。 2021年に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野ＥＭＣ）を開設し学部長に就任。 2023年6月にスタートアップスタジオ「Musashino Valley」をオープン。 「次のステップ」に踏み出そうとする全ての人を支援する。 また、ウェイウェイ代表として次世代リーダー開発を行う。代表作『１分で話せ』は67万部のベストセラー。

【書誌情報】

『壁打ちは最強の思考術である』

伊藤羊一／著

定価1545円（1700円＋税）

刊行日2025年7月15日

