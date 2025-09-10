ベルーナが札幌ホテル by グランベルにてレセプションパーティーを開催し、約600名が参加

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社である株式会社グランベルホテルは、2025年9月9日、札幌ホテル by グランベルにて関係者向けにレセプションパーティーを開催しました。当日は、約600名の関係者が参加し、代表取締役社長の安野が関係者への感謝と今後のホテルビジョンについて語りました。

9月9日開催のレセプションパーティーでは、代表取締役社長の安野が当社の強みや北海道エリアにおけるホテル事業についてご紹介しました。現在、国内で25施設※のホテル運営をしており、北海道エリアでは7月の小樽グランベルホテルの開業を含め、さらなる拡充を目指しております。安野は「安全で快適な設備、もう一つは笑顔と気配りが行き届いた接客を心がけています。この両輪で磨き上げたホテルを目指します。」とコメントし、ホテル事業に対する強い意欲を示しました。今後は、帯広や旭川など北海道エリアでのホテル事業の拡大を検討しており、地域との連携も強化していく予定です。

※その他の関係会社運営含む

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

コーナースイートイベント様子

ゲストで来場した鹿島建設株式会社代表取締役会長 押味氏は「本日は、札幌ホテル by グランベルの内覧会・レセプションパーティーにお招きいただき、誠にありがとうございます。また、このような多くの方々のご出席のもとで、パーティーが盛大に開催されますこと、御礼申し上げます。」と述べました。会場では、北海道産の食材を使用した特別メニューが提供され、ご来場の皆さまに大変ご好評をいただき、会場は大いに盛り上がりました。

▲鹿島建設株式会社 代表取締役会長 押味氏▲株式会社ベルーナ 代表取締役社長 安野

■ホテル運営会社概要

■会社名：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベル―ナ100％子会社）

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

■公式HP：https://www.granbellhotel.com/

■会社名：株式会社グランベル北海道

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地：札幌市南区定山渓温泉東2丁目111番２

■公式HP：https://www.granbellhotel.com/

■ベルーナ会社概要

■会社名：株式会社ベルーナ

（コード番号 9997 東証プライム市場）

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地：埼玉県上尾市宮本町4番2号

■企業サイト：https://www.belluna.co.jp

■事業内容

プロパティ・ホテル事業／化粧品健康食品事業／グルメ事業／

ナース関連事業／呉服関連事業／アパレル・雑貨事業／

その他の事業／データベース活用事業