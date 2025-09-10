RESERVA予約システム、複数開催日の一括予約を可能にする新機能「セット日程機能」を提供開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、クラウド型予約管理システム「RESERVA（レゼルバ）」において、新たに複数の開催日を1セットとして一括予約・管理できる新機能「セット日程機能」をリリースしました。本機能により、受講者は初回を予約するだけで以降の日程が自動確保され、予約漏れや手続きの負担を削減します。ヨガや英会話などの定期開催教室や、全5回・全10回といった連続セミナーに最適で、継続受講率の向上と運営の省力化に寄与します。

「セット日程機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-set-schedule/

■RESERVA概要

RESERVAは、教育業、金融業、観光業などを含む350業種以上に対応する、国内最大級の予約管理システムです。導入実績は35万社を超え、オンライン予約から決済、顧客情報管理までを一元化します。今回追加された「セット日程機能」では、回数制・定期講座の募集から出欠管理までを一連の流れで完結し、運営の手間と対応時間を大幅に削減します。

■開発の背景

スクール・レッスンやセミナーを中心に、定期開催の講座や回数制クラスの運用が広がり、毎回の予約受付や参加状況の突合に時間を要する課題が顕在化していました。そこで当社は、複数日程をひとつの受講コースとしてまとめ、初回申込で全回を確保できる仕組みを整備し、運営負担の軽減と受講継続の促進を実現しました。

「セット日程機能」を利用した予約画面のイメージ

■関連機能の紹介

・予約枠・日程一括登録機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-bulk-registration/)

複数日の予約枠をまとめて作成・更新可能

・同一顧客の重複予約制限機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-restrictions-on-duplicate-reservations/)

同じ期間・メニューでの重複申込を防止

・ターゲティングメール機能(https://digital.reserva.be/function-introduction-targeting-mail/)

未受講者や離脱者へ次回案内を配信可能

■関連リンク

・RESERVA予約システム、予約者自身で予約内容を変更できる新機能「予約変更機能」を提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000285.000049555.html)

・オンラインレッスンを始めたい方に！効率的な月謝・予約管理を解説(https://sch.reserva.be/online-lesson-monthly-fee/)

当社では今後も、予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な機能開発をすすめてまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 情 報：https://tech.controlgroup.jp