大富豪に革命！？さかさま大富豪「富豪だい！」新発売

富豪だい！は大富豪に革命を起こす、新しいカードゲームです。

ベーシックなルールは大富豪と同じですが

・６を逆さまに９（９を逆さまに６）

・１０を逆さまに０１（０１を逆さまに１０）

として出せるようになっています。これにより、革命やスリーカードなどが出やすく、より激しいゲーム展開になります。

【URL】 https://note.com/boardgame3t/n/na35fccf32edf

富豪だい！ならではの特別ルールは３つ

ルールは基本的には通常通りですが、富豪だい！ならではの特別ルールが３つあります。

１つ目の特別ルールは八つ子。同じ数字のカードを８枚出すと即勝利になります（JOKERを含んでいてもOK）

２つ目の特別ルールは六つ子。同じ数字のカードを６枚出すと数字の強さが数字の大きさ順になります（革命の変化形）

３つ目の特別ルールは双子。同じマークの６と９、または１０と０１を出されたら、同じように双子でしか返せません

基本的にはいつものルールに特別ルールを加えてお楽しみください。

６と９、１０と０１の全てを逆さまに出せると激しすぎる、という場合には６と９のみ逆さまOKとしてお楽しみください。

Board Game３Tについて

初心者の方でもお手軽に楽しめるお手軽なボードゲームを製造販売しています

【会社概要】

所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村大前2263-604プリンスランド花の街11-1

代表：平川智章

事業内容：ボードゲームの製造販売

SHOP URL：https://boadgame3t.supersale.jp/(https://boadgame3t.supersale.jp/)

Youtube：https://youtube.com/shorts/PuJYhwA6Dcg?si=dD_QvLHyEXcg7IBF

Email：boardgame3t@gmail.com