TDCソフト、大規模組織向けアジャイルのフレームワーク「SAFe(R)」の認定トレーニングが国内開催実績において受講者数3,000名を突破

TDCソフト株式会社（代表取締役社長：小林 裕嘉、以下：当社）は、Scaled Agile, Inc.（本社：米国コロラド州、CEO：Steve Matthesen）が提供する、大規模組織におけるアジャイルを推進するためのフレームワークであるSAFe(R)（Scaled Agile Framework(R)）(https://www.tdc.co.jp/service/special20/)の認定トレーニングにおいて、累計受講者数が2025年8月時点で3,000名を突破（※1）したことをお知らせいたします。

※1：本トレーニングの受講者数3,000名は、SAFe(R)の提供元であるScaled Agile社の公式な記録(https://scaledagile.com/partner-finder/partners/0010W00002BUUDBQA5/)に基づいています。

SAFe(R)は、世界110か国以上で導入され、グローバルで200万人以上がトレーニングを受講するなど、ビジネスアジリティの分野で世界をリードしている大規模組織向けアジャイルのフレームワークです。

■当社のSAFeトレーニングについて

当社は2019年より、SAFe(R)認定トレーニングを公開形式および企業向けプライベート形式で継続的に開催しており、対面・オンラインの両形式に対応しています。受講後アンケートでは、84％の受講者が「他者に勧めたい」と回答するなど、高い満足度を獲得しています。

また、単なるトレーニング提供にとどまらず、バリューストリーム（※2）設計やART（※3）立ち上げ支援、リーンポートフォリオ（※4）の導入など、実践に即したコーチングや定着支援も実施。企業ごとの課題に応じた柔軟な伴走により、アジャイル変革の成果創出を支えています。

※2：バリューストリームとは、製品やサービスが顧客に届くまでの一連の価値を生み出すプロセスを指します。顧客にとっての価値を起点に業務を見直し、全体最適を図る考え方です。

※3：ART（Agile Release Train）とは、SAFe(R)におけるアジャイルチームの集合体です。複数のチームが共通の目標に向かって連携しながら、計画的かつ継続的に開発を進めるための組織単位です。

※4：リーンポートフォリオとは、戦略と実行をつなぐ意思決定の枠組みであり、リーン思考に基づいて投資判断や予算配分、ガバナンスを行うポートフォリオ管理の手法です。

■Scaled Agile Japan カントリーマネージャーの古場達朗氏は次のように述べています。

「SAFe(R)トレーニング受講者数 3,000 名を突破されたことを心よりお祝い申し上げます。TDC ソフト様はScaled Agile日本法人設立当初より、自社内の人材育成と、SAFeトレーニングコースの提供に尽力してこられました。これらの取り組みにより得たSAFe(R)の知識と導入を行うユーザー企業への深い理解が、現在のSAFeコンサルティングサービスの現場での実践力に繋がっていると確信しています。今後、より多く日本のお客様の変革をご支援するために、更なるパートナーシップの強化を推進してまいります」

■SAFe(R)トレーニング内容や開催スケジュールの詳細

https://www.tdc.co.jp/service/safe-training/

■SAFe(R)トレーニング紹介動画

https://youtu.be/BZXSTaYZsuQ

■Scaled Agile, Inc.について

SAFe(R)は、Scaled Agile, Inc.が提供する、企業全体でアジャイル開発を推進するためのフレームワークです。ソフトウェア開発にとどまらず、マーケティングや人事などの全社的な業務改革にも適用され、世界で2万以上の企業や政府機関が導入しています。

Scaled Agile公式サイト：https://scaledagile.com/jp/

■TDCソフトについて

TDCソフトは、社会や市場の潜在ニーズを捉え、デジタル技術の新たな潮流に対応した次世代型のシステムインテグレーション企業です。パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、洗練された快適な世の中の実現を目指し、あらゆる領域の顧客に付加価値の高いITサービスを提供しています。