田中貴金属「LIGA(リーガ).i(アイ) ブラインドサッカートップリーグ 2025」にカテゴリースポンサー（表彰・セレモニー）としての協賛

株式会社田中貴金属グループ

株式会社田中貴金属グループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中 浩一朗）は、8月2日（土）から2026年2月23日（月祝）にかけて開催する「LIGA（リーガ）.i（アイ）ブラインドサッカートップリーグ2025」（主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会、以下 JBFA）に、カテゴリースポンサー（表彰・セレモニー）として協賛することを発表いたします。

田中貴金属は2017年より、JBFAのパートナーおよびブラインドサッカー女子日本代表スポンサー企業として、ブラインドサッカーの啓発と普及活動を支援してきました。「LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2025」への協賛を通じ、同競技のさらなる発展に寄与することを目指します。大会のカテゴリースポンサーとして表彰・セレモニーの運営に協賛し、チーム・選手に授与されるメダル、記念品、トロフィーを提供します。田中貴金属は、共生社会の実現と健やかな社会づくりへの貢献の一環として、これからもパラスポーツ振興支援に取り組んでまいります。

＜大会概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31501/table/90_1_81aacd2e0c1aff9d246cfbbae9e2825d.jpg?v=202509110256 ]

＜田中貴金属の提供内容＞

■チーム表彰

・優勝チーム：リーグ杯（優勝銀皿、大会ロゴ入り）

・優勝チーム選手：メダル（大会ロゴ入り）

■個人表彰

・最優秀選手賞：記念品（盾、大会ロゴ入り）

・得点王：記念品（盾、大会ロゴ入り）

・TANAKA Great Effort Award：記念品（プラチナウィーンハーモニーコイン 1/25 オンス付クリスタルトロフィー、大会ロゴ入り）

・Player of the Match：記念品（クリスタルトロフィー、大会ロゴ入り）

※Player of the Match のみ全 6 試合各戦で贈呈

＜リーグタイトル「LIGA.i」に込められた想い＞

「LIGA.i」を通じて「競技性（‟I”ntensity）」「興行性（‟I”nfluence ）」「組織性（‟I”ntegrity）」を向上させ、ブラインドサッカーの価値を高め、混ざり合う社会を作っていく、今の社会を変えていきたい思いを込めるとともに、「LIGA.i」に関わる全ての人が自分なりの「i」を作れる余白があることで多様性が生まれ、誰かひとりだけではなく全員が主体的にリーグをつくっていくという思いが込められています。

※ブラインドサッカーは、2022 年に新リーグ「LIGA.i」が創設されたことにより、全国のクラブチームが出場できる「日本選手権」、全国 を4 つのエリアに分けて開催する「地域リーグ」、一定の出場条件を満たしたチームのみが出場できる「トップリーグ」の3大会制となりました。

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年にわたって、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2024年度（2024年12月期）の連結売上高は8,469億円、5,591人の従業員を擁しています。

■田中貴金属 コーポレートサイト

https://www.tanaka.co.jp