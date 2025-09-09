株式会社 ピクルス

キャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（以下、ピクルス）は、9月16日（火）無料ウェビナー『【2025年最新】X広告の3大改定・キャンペーン投稿への影響まとめ』を開催します。

2025年6月から7月にかけて、Xの広告出稿において大幅なレギュレーション変更が行われています。しかし大きな話題となった「ハッシュタグ規制」は認知された一方、見落とされがちなのが「本文内URLつきポストの禁止」や、「ポスト内における絵文字の扱い」。本ウェビナーでは、今回の改定に関する認定資料の要点を実務視点で圧縮し、SNSキャンペーン運用に影響のある部分と具体的な対処法を共有します。





広告配信を止めずに行うにはどう対処すべきか？また今後広告規制はどのように変わっていくのか？企業のキャンペーン運用にお役に立つ、有意義な議論をお届けします。

アジェンダ

イベントに申し込む（無料） :https://camtsuku.com/event/20250916/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=240916_webinar

・今回のレギュレーション変更まとめ【本文内URLつきポストも停止へ】

・変更における“X社の意図”を掴む【X社への質問と回答まとめ】

・Xのプレゼントキャンペーンは何が変わる？【キャンつくセールスが解説】

・広告規制のキャンペーン投稿before/after【抜粋事例を解説】

こんな人におすすめ

・Xを中心としたSNS媒体で認知拡大を狙っている方

・X広告を運用中で、急な仕様変更に対応策を探している方

・競合他社に差をつけるSNSマーケティング戦略を求めている方

・他社SNSツールからの乗り換えを検討中の方

イベントに申し込む（無料） :https://camtsuku.com/event/20250916/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=240916_webinar

開催概要

■開催日時：2025年9月16日(火)14:00～15:00

■無料（事前登録制）

■会場 ：オンラインセミナーとなります。

■定員：50名（先着順）

お申し込み後、URLをお送りいたしますのでそちらからご参加ください。

登壇者

清家 崇人

株式会社ピクルス

キャンつく事業部 マーケティング

放送業界でのキャリアスタートから、テレビショッピングでのコンシューマー向け商材の企画戦略、SaaS・SIerでの法人向けITインフラ商材のマーケティング業務を経て、株式会社ピクルスに参画。コンテンツを軸とした認知施策・リード獲得施策と向き合ういちマーケターとして、キャンつくの便益と楽しさをより多くの人に届けます。

【キャンつくについて】（URL：https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/)）

「キャンつく」は、SNS（X・Instagram・LINE）やリアルイベントにおける、プレゼントキャンペーン効率化ツールです。

煩雑な作業を自動化、業務負担を大幅削減することで、コストを抑えたキャンペーン成果の最大化が可能となります。

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/