有限会社二軒茶屋餅角屋本店（ISEKADO）、有限会社高千穂漢方研究所を子会社化

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

有限会社二軒茶屋餅角屋本店（本社：三重県伊勢市、代表取締役：鈴木成宗、以下「ISEKADO」）は、有限会社高千穂漢方研究所（本社：兵庫県加古川市、取締役：長友繁隆、以下「高千穂漢方研究所」）の発行済株式を100%取得し、完全子会社化いたしましたのでお知らせいたします。

高千穂漢方研究所は、発芽はとむぎ茶をはじめとする健康茶の製造・販売を行い、独自の焙

煎技術と製造ノウハウを有する企業です。全国の生活協同組合や専門流通を通じて製品を

供給しており、健康志向飲料分野で確かな実績を積み重ねてきました。ISEKADOはこれま

で「伊勢から世界へ」を掲げ、クラフトビール事業を中心とした商品開発を進めてまいりま

した。当社にとっては初めての本格的な子会社化（M&A）となりますが、すでに近未来の

成長戦略を描いており、共に成長できることを大変楽しみにしております。

【代表者コメント】有限会社二軒茶屋餅角屋本店 代表取締役社長 鈴木成宗

「この度、有限会社高千穂漢方研究所を統合しグループに入っていただきました。いまはまだ決して大きくはない会社ですが、高い技術力を持ち、毎年安定して利益を計上できている会社です。長友新社長とスタッフのみなさんのこれまでの努力に敬意を払い、今後は弊社ISEKADOが培ってきたノウハウを注ぎこみ、長友新社長と共に大きく成長させていきたいと思います。

」

有限会社高千穂漢方研究所 新社長 長友繁隆

「この度、有限会社二軒茶屋餅角屋本店と資本提携を行いました、有限会社高千穂漢方研究所代表取締役社長の長友繁隆です。無事にグループ会社の仲間になれた事を本当に嬉しく思います。鈴木会長と初めてお会いした瞬間に「この人となら絶対にやっていける！」と確信しました。鈴木会長と私の目標は5年で現在の売上2倍を掲げています。決して現在の設備、人材を考えれば不可能では無いと感じています。まずはその目標を達成する為に、鈴木会長はじめ全スタッフ力を合わせて頑張っていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。」

【会社概要】

■有限会社二軒茶屋餅角屋本店（ISEKADO）

所在地：三重県伊勢市神久六丁目8番25号

代表者：代表取締役 鈴木成宗

創業：天正3年（1575年）

事業内容：クラフトビール「ISEKADO」、二軒茶屋餅、味噌、醤油の製造販売、飲食事業な

ど

公式サイト：https://www.biyagura.jp/

■有限会社高千穂漢方研究所

所在地：兵庫県加古川市別府町西脇四反田167-1

代表者：代表取締役 長友繁隆

設立：1998年

事業内容：発芽はとむぎ茶をはじめとする健康茶の製造販売

公式サイト：https://www.kenkocya.com/

【本件に関する お問い合わせ先】

ISEKADO（有限会社 二軒茶屋餅角屋本店） クラフトビール事業部

常務取締役クラフトビール事業部COO 岡田博明

TEL：0596-63-6515 FAX：0596-63-6516 mail：axl@kadoyahonten.co.jp

商品の画像データなどに関しては、岡田までお申し付けください。