電話代行サービスのボンズコミュニケーション、大手物流メーカーのカスタマーサポート業務を支援

株式会社ボンズコミュニケーション

株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本篤史）は、この度、大手物流メーカー（以下、クライアント）のカスタマーサポート業務を支援し、運用コストの削減とサービス品質の向上を実現した事例を発表しました。

本事例では、繁忙期直前の契約解除による体制不安という課題に対し、業務フローの標準化と情報共有の仕組み改善を行い、繁忙期でも安定した運用を可能にしました。

導入背景：繁忙期直前の契約解除と業務の煩雑さ

クライアントは毎年8月が繁忙期ですが、その直前である6月末に既存のコールセンターから突然の契約解除を求められる事態に直面しました。

背景には、電話対応に多くの手間と「ラリー」が発生する煩雑な業務フローがあり、キャパシティオーバーを引き起こしていました。安定した業務体制の確保が急務となり、新たなパートナー探しが進められました。

ボンズのコールセンター代行導入の決め手

クライアントがボンズの電話代行を選んだ背景には三つの要素がありました。

- 24時間365日体制による緊急対応の即時性- 専門知識を持つオペレーターの存在- 既存の配送管理システムとのスムーズな連携が可能であった

これらが総合的に評価され、ボンズのコールセンター代行の導入につながりました。

業務フローの標準化と情報共有の改善

ボンズコミュニケーションは、電話対応業務の各工程を分析し、手作業に依存していたプロセスを整理・標準化しました。これにより、担当者の経験やスキルに左右されることなく、誰でも一定水準の対応が可能となりました。

さらに、情報を一元化する仕組みを導入し、引き継ぎや共有にかかる手間が削減。オペレーターが常に最新の情報を参照できるようになり、顧客への対応スピードと正確性が向上しました。

コスト削減と運用の安定化

本取り組みにより、ドライバーのトラブル解決時間は35％削減、荷主からの問い合わせ対応時間も45％短縮。社内担当者の対応時間も60％削減され、大幅な効率化を実現しました。

加えて、緊急時の情報伝達や引き継ぎが円滑になり、ドライバーの安心感や荷主からの信頼が向上。

トラブルからの復旧スピードも速まりました。結果として、社内担当者は本来の業務に集中できるようになり、業務全体の質と生産性が向上しています。

今後の展望

ボンズコミュニケーションは今後も、煩雑な業務フローに課題を抱える企業に対し、単なる業務代行にとどまらず、業務フローの標準化、システム導入支援、運用改善までをトータルで提供し、クライアントのビジネス成長に貢献してまいります。

【資料請求・お問い合わせ】

■資料請求

https://bonz-c.co.jp/iryogyokainokonandotankiproject-wp-dl/

■解決事例ページ

大手空調機器メーカーが直面した事業継続危機と、ボンズのコールセンター代行による解決事例(https://bonz-c.co.jp/case/ootekuuchoukikimakerjigyokeizokukiki-bonz-callcenterdaiko-jirei-contents/)

■株式会社ボンズコミュニケーション公式サイト

https://bonz-c.co.jp/

■お問い合わせ

https://bonz-c.co.jp/contact/

【会社概要】

会社名：株式会社ボンズコミュニケーション

代表者：代表取締役 山本 篤史

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 共立新横浜ビル2階

設立日：2015年12月24日

主要業務：

・コールセンター代行事業

・DX化サポートコンサルティング事業

・通信販売事業

URL：https://bonz-c.co.jp/