営業研修やCS教育を効率化！「AIロープレパッケージ」販売開始｜AIチャットで短期間・低コストの高度研修を実現

シースリーレーヴ株式会社AIロープレパッケージ

シースリーレーヴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：空野 正輝）は、「AIロープレパッケージ」の販売を開始しました。本サービスは、AIチャットとAIエージェントを活用し、ノーコード・ローコードで短期間かつ低コストに導入できるロールプレイング研修システムです。営業研修やカスタマーサポート教育など、幅広い分野でご利用いただけます。

AIチャット・AIエージェントが変える教育と研修の現場

営業研修やカスタマーサポート教育において、実践的なロールプレイング研修（ロープレ）の重要性はますます高まっています。

しかし、従来の研修は1回あたり数十時間の工数や、年間で数百万円規模の人件費が必要になることも珍しくなく、コストとリソースの両面で企業の負担が大きい状況でした。

その解決策として注目されているのが、AIチャットやAIエージェントを活用したロープレ研修です。AIなら24時間稼働し、学習者のレベルに応じた柔軟な対応が可能です。しかし、ゼロからAIロープレ環境を構築するには、初期開発費用が数百万円～、開発期間も数カ月単位に及ぶことが多く、導入ハードルの高さが課題でした。

「AIロープレパッケージ」で簡単・低コストに導入

シースリーレーヴが新たに提供する 「AIロープレパッケージ」 は、こうした課題を解決するサービスです。

導入の目安は50万円～、最短2週間で本番環境に展開可能。従来の数百万円・数カ月規模の開発と比べ、コストを最大70％以上削減し、スピーディな研修環境の立ち上げを実現します。

本パッケージの特長は以下のとおりです。

・低コストでの導入

パッケージ化により、ゼロからの開発に比べて大幅にコストを抑制。中小企業でも導入しやすい価格帯（50万円～）を実現しました。

・短期間での立ち上げ

ノーコード・ローコード対応により、専門的なエンジニアリング知識がなくても最短2週間で導入可能。業務に即したロープレ環境をスピーディに展開できます。

・幅広い応用領域

営業や接客トレーニングはもちろん、コールセンター教育、医療現場での対話練習、教育機関でのキャリア指導など、多様な業界で活用できます。

AIロープレがもたらす新しい学習体験

シースリーレーヴは「AIロープレパッケージ」の提供を通じて、企業が直面する教育・研修の課題を解決し、誰もが簡単にAIを活用できる学習体験を広めていきます。

今後は、各業界に特化したシナリオの追加や、企業独自の研修課題に合わせたカスタマイズにも対応予定です。また、導入を後押しするためのキャンペーン展開も検討しており、より多くの企業にAIロープレの価値を実感いただける環境を整えてまいります。

AIが日常業務に浸透する時代において、「AIロープレパッケージ」は教育・研修の新しいスタンダードとなることを目指しています。



◼︎キャンペーン

・スタートプラン：70万(元値：140万)

・ビジネスプラン：120万(元値：240万)

・エンタープライズプラン：200万(元値：400万)

※期間限定：2025年末までにご相談いただいた企業様限定で半額提供

