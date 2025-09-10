L.A.B. Golfのヒールシャフトモデルが9月11日から発売開始

株式会社アジルパートナーズ

L.A.B. Golf（ラブ・ゴルフ）ジャパンを運営する株式会社アジルパートナーズ（本社：東京都中央区、代表：山崎将志）は、ヒールシャフトの最新モデルを9月11日から日本で発売します。

シャフトをヒール側に取り付けてもライ角バランスを実現

L.A.B. Golfはパターヘッドが勝手に回転（トルク）しようとする動きを一切排除するという新しいコンセプトで開発されたトルクフリーパターです。そのコンセプトを実現するためには、シャフトがヘッドの重心に装着されていることが従来のセオリーでした。

しかし、L.A.B. Golfはその常識を覆しました。シャフトをヒール側に取り付けてもライ角バランスを維持し、トルクフリー性能を保つことに成功したのです。

L.A.B. Golf初のヒールシャフトモデルOZ.1i HS（オージー・ワン・アイ・エイチ・エス）

ヒールシャフトモデルの開発は、ヘッドの重心に装着していたシャフトをヒール側に移し替えただけで完成というわけにはいきませんでした。ライ角バランスは想像以上に精密であり、特にヘッドの形状が極めて重要な役割を果たします。

そこで開発チームは、既存のモデルの中で最も重量バランスの優れたOZ.1i（オージー・ワン・アイ）に手を入れるところから始めました。そしてヘッドの重心に装着していたOZ.1iのシャフトをヒール側に配置しながらライ角バランスを実現するため、RISER（ライザー）を新開発しました。

ライザーはL.A.B. Golfが独自に開発したホーゼルのことです。ライザーと名付けた理由は、ライ角が最小の65度から最大の74度まで変化するにつれて高くなっていくからです。ライ角ごとにライザーの長さを変えることで、シャフト軸を特定の位置に保ち、ライ角バランスを実現しました。重量も大事な要素なので、ライザーの素材はステンレスではなくアルミニウムを採用しました。

ヒールシャフトモデルのために開発されたライザー

このパーツを開発したことによって、オリジナルのOZ.1iと同様の寛容性を持ちながら、伝統的な外観を備えたパターが誕生しました。モデル名はOZ.1i HS（オージー・ワン・アイ・エイチ・エス）です。HSはヒールシャフトの略です。

トルクフリーパターはライ角バランスを適切にすることが重要なため、本来はカスタムフィッティングが基本ですが、多くのゴルファーの最大公約数的なスペックで設定されたストック（即納）モデルを用意しました。日本においても可能な限り、十分な在庫の確保に努めます。

■ストック（即納）モデル■

https://labgolf.jp/products/oz-1i-hs

利き手：右利き

ヘッド：6061鍛造アルミニウム、アルマイト塗装（タイプ３）

ヘッドサイズ：フェース幅8.2cm／ソール最大部幅11cm／奥行8.0cm／フェース高さ2.4cm

ヘッド色：ブラック

フェース：303ステンレス

シャフト：Premium Stainless Steel（黒）

シャフト長：33インチ、34インチ

グリップ：PRESS PISTOL 2deg Black

ライ角：69度

ロフト：実効ロフト３度

重量：540グラム±10グラム（シャフト34インチ／ライ角69度）

アライメントマーク：D-0

ヘッドカバー：あり

価格：121,000円（税込）

OZ.1i HS（オージー・ワン・アイ・エイチ・エス）のストック（即納）モデル

■カスタムオーダーモデル■

https://labgolf.jp/products/oz-1i-hs-custom

利き手：右利き／左利き

ヘッド：6061鍛造アルミニウム、アルマイト塗装（タイプ３）

ヘッドサイズ：フェース幅8.2cm／ソール最大部幅11cm／奥行8.0cm／フェース高さ2.4cm

ヘッド色：黒（標準）、青、橙、銀、赤、茶、桃、緑

フェース：303ステンレス

シャフト：Matte Black Premium Steel - Black（標準）、Diamana Matte+55,000円、ACCRA x L.A.B.（Black/White)+22,000円、GEARS x L.A.B.（Black/White)+33,000円

シャフト長：28.0～38.0インチ（0.5インチ刻み）

シャフトの傾き：2度／0度

グリップ（右利き・2度）：PRESS PISTOL 2 Black（標準）、PRESS PISTOL 2 White、PRESS II 1.5 Smooth、PRESS II 1.5 Textured、PRESS II 3 Smooth、PRESS II 3 Textured、PRESS.1 3 XL

グリップ（左利き・2度）：PRESS PISTOL 2 Black（標準）、PRESS PISTOL 2 White、PRESS II 1.5 Smooth、PRESS II 3 Smooth、PRESS.1 3 XL

グリップ（左右共通0度）：Simple Rubber（標準）、Simple Cord、SuperStroke Pistol 1.0+5,500円、SuperStroke Tour 2.0+5,500円、SuperStroke Flasto 2.0+5,500円

ライ角：65～74度（1度刻み）

ロフト：実効ロフト３度

重量：540グラム±10グラム（シャフト34インチ／ライ角69度）

ヘッド重量：標準、重め、軽め

アライメント・マーク（前）：A～FF（32種類）

アライメント・マーク（後）：0～22（23種類）

ヘッドカバー：あり（OZ.1 standard）

価格：132,000円（税込）

納期：8週間～

OZ.1i HS（オージー・ワン・アイ・エイチ・エス）のカスタムオーダーモデル